सिर्फ ब्याज से होगी 2.50 लाख रुपये की कमाई, जानिए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में

पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (RD) योजना बिना किसी जोखिम के सुरक्षित निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें मात्र 100 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है.

अगर आप बिना किसी रिस्क के सुरक्षित निवेश की जगह ढूंढ रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सरकारी योजनाएं आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हैं. इन्हीं में से एक बेहद खास स्कीम है- पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office RD).

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर महीने सिर्फ ₹5,000 की बचत करके आप 10 साल में ₹8.50 लाख से ज्यादा का मोटा फंड तैयार कर सकते हैं. इस कुल रकम में से ₹2.50 लाख से ज्यादा की कमाई तो आपको सिर्फ ब्याज से ही हो जाएगी.

पैसा डूबने का कोई डर नहीं

शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की तरह पोस्ट ऑफिस RD में कोई रिस्क नहीं होता. आपका निवेश छोटा हो या बड़ा, पूरे पैसे की सुरक्षा की सीधी गारंटी भारत सरकार देती है. इसलिए आपका पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, आप जितना चाहें बेफिक्र होकर निवेश कर सकते हैं.

रोज बचाएं, हर महीने जमा करें

इस स्कीम में आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप रोजमर्रा के खर्चों से छोटी-छोटी बचत करके हर महीने थोड़ा-थोड़ा जमा कर सकते हैं. आप इसे सिर्फ ₹100 महीने से भी शुरू कर सकते हैं. इसमें पैसा जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

कितना मिल रहा है ब्याज?

फिलहाल सरकार पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% का सालाना ब्याज दे रही है. आप चाहें तो अपने नाम से सिंगल अकाउंट खुलवाएं या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर ज्वाइंट अकाउंट. इसका शुरुआती मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है. आप चाहें तो 5 साल पूरे होने के बाद इसे अगले 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं.

इसमें हर महीने सही समय पर अपनी किश्त जमा करना जरूरी है. अगर आप किसी महीने किश्त देना भूल जाते हैं, तो नियमों के मुताबिक 1% प्रति महीने के हिसाब से पेनाल्टी लगती है. अगर लगातार 4 किश्तें छूट गईं, तो अकाउंट अपने आप बंद कर दिया जाता है.

कमाई का पूरा गणित समझिए

आइए देखते हैं कि ₹5,000 हर महीने जमा करने पर यह ढाई लाख का ब्याज कैसे बनता है. अगर आप हर महीने ₹5,000 जमा करते हैं, तो 5 साल में आपका कुल निवेश ₹3,00000 होगा. 6.7% ब्याज के हिसाब से आपको ₹3,56,830 मिलेंगे (यानी ₹56,830 का ब्याज).

अगले 5 साल का एक्सटेंशन

अगर आप इस खाते को 5 साल और बढ़ाकर ₹5,000 की मंथली किश्त जारी रखते हैं, तो 10 साल में आपकी जेब से कुल ₹6,00,000 जमा होंगे. 10 साल पूरे होने पर इस ₹6 लाख पर आपको ₹2,54,272 सिर्फ ब्याज के मिलेंगे.

10 साल बाद आपको हाथ में पूरे ₹8,54,272 का बड़ा फंड मिलेगा. अगर आप बिना जोखिम के अपनी छोटी बचत को बड़े फंड में बदलना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम एक शानदार जरिया है.

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