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हिंदी न्यूज़बिजनेस

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये!

बिना किसी बाजार जोखिम के हर महीने एक तय और सुरक्षित आमदनी चाहते हैं, तो डाकघर की पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS) आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 26, 2026, 09:38 AM IST

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपये!

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (AI Image)

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अगर आप बिना किसी रिस्क के हर महीने एक तय आमदनी पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) आपके लिए एक बेहतरीन जरिया बन सकती है. इस सरकारी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आपको हर महीने एक फिक्स कमाई की गारंटी मिलती है.

यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी एकमुश्त निवेश वाली स्कीम है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है और अगले 5 सालों तक आपकी हर महीने की इनकम पक्की हो जाती है. चूंकि यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसलिए इसमें रिस्क न के बराबर होता है. शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपके निवेश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद केंद्र सरकार की होती है. 

मंथली इनकम स्कीम में कितना मिलेगा ब्याज?

निवेश और ब्याज की शर्तें काफी आसान हैं. फिलहाल सरकार इस स्कीम पर 7.40 फीसदी का सालाना ब्याज दे रही है. 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपना खाता खुलवा सकता है. इसमें निवेश करने की समय-सीमा यानी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है. 

निवेश और अधिकतम जमा की सीमा क्या?

आप महज 1,000 रुपये की छोटी रकम से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आपको सिंगल अकाउंट के साथ-साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी मिलती है, जिसमें अधिकतम तीन लोग मिलकर एक खाता खुलवा सकते हैं. जमा सीमा की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, जबकि ज्वाइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश करने की छूट मिलती है. 

हर महीने कैसे मिलेंगे 5,001 रुपये?

खाता खोलते समय सरकार जो ब्याज दर तय कर देती है, वही दर आपको पूरे 5 साल तक मिलती रहती है, भले ही बाद में सरकार ब्याज दरों में कोई बदलाव ही क्यों न कर दे. अगर कमाई के गणित को समझें, तो अगर आप अपने सिंगल अकाउंट में एक बार में 8,11,000 रुपये जमा करते हैं, तो 7.4 फीसदी की दर से आपको हर महीने 5,001 रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे. यह पैसा सीधे आपकी मंथली इनकम बन जाता है.

हालांकि, इस स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 5 साल तक अपना खाता जारी रखना चाहिए. अगर आप 1 से 3 साल के बीच में खाता बंद करवाते हैं, तो आपके जमा पैसे में से 2 फीसदी की कटौती कर ली जाएगी. वहीं, 3 से 5 साल के बीच प्री-मैच्योर क्लोजर कराने पर 1 फीसदी का फाइन कटता है. 

ये भी पढ़ें- BA, B.Sc और B.Com के बाद नौकरी की गारंटी नहीं! नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

 

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