पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD पर कितना मिलेगा ब्याज? जानें पूरा हिसाब

अगर आप भी बिना किसी जोखिम के अपनी कमाई को सही जगह निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न की जब भी बात आती है, तो भारत में आज भी पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं. सरकारी गारंटी होने के कारण यहां जमा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और डूबने का कोई जोखिम नहीं होता.

यही वजह है कि देश का एक बड़ा वर्ग अपनी कमाई को बिना किसी चिंता के पोस्ट ऑफिस में लगाना पसंद करता है. अगर आप भी डाकघर में 2 साल यानी 24 महीने के लिए पैसे जमा करने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इस पर आपको कितना ब्याज मिलेगा.

बैंकों की एफडी जैसी ही है पोस्ट ऑफिस की टीडी

बैंकों में जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस में उसे टाइम डिपॉजिट (TD) के नाम से जाना जाता है. दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है. इसमें आपको एकमुश्त यानी एक बार में पैसा जमा करना होता है और तय समयसीमा पूरी होने पर आपको मूलधन के साथ ब्याज का पूरा पैसा वापस मिल जाता है. पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के लिए टीडी अकाउंट खुलवा सकते हैं.

24 महीने की एफडी पर कितना मिलेगा ब्याज?

फिलहाल पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को 24 महीने की टीडी स्कीम पर 7.00% का सालाना ब्याज दे रहा है. अक्सर बैंकों में देखा जाता है कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों से 0.50% तक ज्यादा ब्याज दिया जाता है.

कुछ बैंक तो अति-वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से ऊपर) को और भी ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई अलग नियम नहीं है. यहां सभी उम्र के लोगों को एक समान ब्याज दर ही मिलती है यानी 2 साल की एफडी कराने पर एक युवा और एक बुजुर्ग, दोनों को ही 7.00% की दर से रिटर्न मिलेगा.

रेपो रेट का नहीं होता सीधा असर

बैंकों में एफडी की ब्याज दरें इस बात पर निर्भर करती हैं कि रिजर्व बैंक का रेपो रेट क्या है. जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है, तो बैंक भी अपने ब्याज दरों में बदलाव कर देते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के साथ ऐसा नहीं है.

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिलेगा, यह सीधे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय तय करता है. वित्त मंत्रालय हर तीन महीने में इन ब्याज दरों की समीक्षा करता है और जरूरत महसूस होने पर संशोधन करता है. इसलिए बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर तुरंत असर नहीं पड़ता, जो इसे एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है.

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