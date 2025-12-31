FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में कई IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, प्रवीण कुमार, तरुण गाबा, आशुतोष कुमार ADG बने

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

गणतंत्र दिवस परेड में इस जानवर की एंट्री करेगी सबको हैरान, कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

गणतंत्र दिवस परेड में इस जानवर की एंट्री करेगी सबको हैरान, कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स

2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स

कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

Homeबिजनेस

बिजनेस

PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

PNG Price Cut: आईजीएल ने पीएनजी के दाम में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती का ऐलान किया है. नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 31, 2025, 08:06 PM IST

PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

png rates cut

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने डोमेस्टिक PNG के दाम ₹0.70 प्रति SCM घटा दिए हैं. नई कीमतें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. इस कटौती के बाद दिल्ली में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दाम 47.89 रुपये प्रति SCM हो जाएंगे.

IGL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, 'नए साल के मौके पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पाइप से आने वाली रसोई गैस की कीमत घटाने का फैसला लिया गया है. कटौती के बाद दिल्ली में PNG की कीमत 47.89 रुपये प्रति यूनिट, गुरुग्राम में 46.70 रुपये प्रति यूनिट, ग्रेटर नोएडा में 47.76 रुपये प्रति यूनिट और गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी.'

1 जनवरी से पहले घटाए दाम

इससे पहले पीएनजी ने 18 अक्टूबर 2025 को दामों में कटौती की थी. जिसके बाद दिल्ली में PNG रिटेल रेट 48.59 पैसा हो गए थे. हालांकि, अब कंपनी ने नए साल से पहले फिर बदलाव किया है. आमतौर पर देखा जाता है कि गैय और तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव का ऐलान महीने की पहली तारीख को करती हैं, लेकिन आजीएल ने 1 जनवरी से पहले ही कटौती का ऐलान कर दिया. जिसे उपभोक्ताओं के लिए न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.

उम्मीद की जा रही है कि नए साल पर अदानी टोटल गैस और गुजरात गैस भी पीएनजी के दाम घटा सकती है. इसकी वजह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ एडजस्टमेंट है, जो कि एक जनवरी 2026 से लागू किया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
2025 में इस SUV ने भारत में मचाया धमाल, बेच डाले 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी
कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!
कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!
January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में
January OTT Release 2026: 'तस्करी' से 'हक' तक, न्यू ईयर के पहले महीने ओटीटी पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi 2025: आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
आज है पौष पुत्रदा एकादशी व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और पारण का समय
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement