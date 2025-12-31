PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

PNG Price Cut: आईजीएल ने पीएनजी के दाम में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती का ऐलान किया है. नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी.

नए साल से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने डोमेस्टिक PNG के दाम ₹0.70 प्रति SCM घटा दिए हैं. नई कीमतें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. इस कटौती के बाद दिल्ली में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दाम 47.89 रुपये प्रति SCM हो जाएंगे.

IGL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, 'नए साल के मौके पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पाइप से आने वाली रसोई गैस की कीमत घटाने का फैसला लिया गया है. कटौती के बाद दिल्ली में PNG की कीमत 47.89 रुपये प्रति यूनिट, गुरुग्राम में 46.70 रुपये प्रति यूनिट, ग्रेटर नोएडा में 47.76 रुपये प्रति यूनिट और गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी.'

1 जनवरी से पहले घटाए दाम

इससे पहले पीएनजी ने 18 अक्टूबर 2025 को दामों में कटौती की थी. जिसके बाद दिल्ली में PNG रिटेल रेट 48.59 पैसा हो गए थे. हालांकि, अब कंपनी ने नए साल से पहले फिर बदलाव किया है. आमतौर पर देखा जाता है कि गैय और तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव का ऐलान महीने की पहली तारीख को करती हैं, लेकिन आजीएल ने 1 जनवरी से पहले ही कटौती का ऐलान कर दिया. जिसे उपभोक्ताओं के लिए न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.

IGL has announced a substantial reduction in its domestic PNG prices this coming New Year for its consumers in Delhi and NCR by ₹0.70 per SCM. The revised price after reduction shall be ₹47.89 per SCM in Delhi, ₹46.70 per SCM in Gurugram and ₹47.76 per SCM in Noida, Greater… — Indraprastha Gas Limited (@IGLConnect) December 31, 2025

उम्मीद की जा रही है कि नए साल पर अदानी टोटल गैस और गुजरात गैस भी पीएनजी के दाम घटा सकती है. इसकी वजह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ एडजस्टमेंट है, जो कि एक जनवरी 2026 से लागू किया जा रहा है.

