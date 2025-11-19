FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?

Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम-किसान योजना भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद स्कीम है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 19, 2025, 12:08 AM IST

PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

किसानों के लिए अच्छी खबर है. पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे. किसानों के खाते में 2,000 रुपये आएंगे. पीएम मोदी एक कार्यक्रम तहत पहले देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.

पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी. इसमें गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसान परिवारों को 986 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे.

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी ICAR संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थानीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण करेंगे. इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसानों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है.

अभी तक कितना पैसा ट्रांसफर कर चुकी सरकार?
बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत अभी तक देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20 किस्तों के माध्यम से 3,91,000 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद दी जा चुकी है.

गुजरात के किसानों को भी इससे काफी लाभ हुआ है, जिन्हें पिछली किस्तों के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे.

3 किस्तों में आता है किसानों को पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद योजना है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर करती है.

इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने, उनके वित्तीय तनाव को कम करने और प्रमुख कृषि मौसमों से पहले उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
PM Kisan 21st Installment: आज जारी होगी पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये
16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?
16-16 के फॉर्मूला पर सहमत, लेकिन गृह विभाग पर फंसा पेच, क्या नीतीश दिखा पाएंगे बार्गेन पावर?
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Rashifal 19 November 2025: मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Kidney Function Test: शरीर में दिख रहे हैं ये लक्षण तो तुरंत कराएं ये जांच, किडनी में खराबी के हो सकते हैं संकेत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
Al-Falah University के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट, ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE