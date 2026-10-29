PM Kisan: 10 बजते ही 9.3 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे ₹ 18,680 करोड़, किनको मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए 24वीं किस्त जारी करेंगे. गुजरात के बनासकांठा में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपये से अधिक राशि बांटी जाएगी.

स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट 2000 रुपये भेजे जाते हैं, लेकिन क्या हर किसान को योजना के तहत यह लाभ मिलेगा? नहीं, जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या जमीन का वैरिफिकेशन नहीं करवाया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हो सकता है कि उन्हें पेमेंट देर से मिले. कौन पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का लाभ लेने का पात्र है और कैसे अपना पेमेंट स्टेटस चेक करें, आइए जानते हैं-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी, 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी. डिजिटल इंडिया के अनुसार योजना का मकसद देशभर में भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वह कृषि और उससे जुड़े खर्चों का ध्यान रख सकें. स्कीम के तहत हर साल पात्र किसानों को 6000 रुपये तीन किस्त में उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं. अप्रैल-जुलाई में पहली किस्त, अगस्त-नवंबर में दूसरी और दिसंबर-मार्च में तीसरी किस्त जारी की जाती है.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसानों का चयन करके उनका सत्यापन करती हैं. केंद्र सरकार योजना को 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए जारी रखेगी, जिसके लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) स्कीम की 24वीं किस्त जारी होने में बस 2 दिन बाकी हैं। 30 अक्टूबर 2026 बनासकांठा, गुजरात #PMKISAN #FarmerWelfare #DigitalIndia #AgriGoI https://t.co/EfN5h8KWqX October 28, 2026

किन किसानों को मिलेगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास खेती के लिए अपनी जमीन हो, जो सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए.

खेती की जमीन का रिकॉर्ड वेरिफाइड होना चाहिए.

आपके आधार कार्ड की जानकारी योजना के साथ लिंक हो.

बैंक अकाउंट पेमेंट रिसीव करने के योग्य होना चाहिए.

के-वाईसी पूरी होनी चाहिए.



कौन नहीं ले सकेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ?

केंद्र और राज्य सरकार स्कीम के लिए पात्र किसानों से जुड़ी सभी जानकारियों की अपने स्तर पर जांच करती हैं. अगर कोई पहले योजना का लाभ लेता रहा है, उन्हें भी वर्तमान बेनेफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहिए. वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याएं सामने आने या पात्रता उल्लंघन पर किस्त रोकी भी जा सकती है. सरकार ने लिस्ट से कुछ किसानों के नाम हटाए हैं, जिनकी वजह ये हैं-

ऐसे किसान परिवार जिनकी जमीन किसी संस्था, जैसे- ट्रस्ट, मंदिर या स्कूल के पास है.

जिन किसान परिवारों के पास खेती की जमीन है, लेकिन वह किसी संवैधानिक पद पर हैं.

अभी या पूर्व में मंत्री, सांसद, विधायक और मेयर जैसे पद पर सेवाएं दी हैं, तो भी ऐसे किसान परिवारों को 24वीं किस्त नहीं मिलेगी.

पिछले वित्त वर्ष में जिन लोगों ने इनकम टैक्स पे किया था, वो भी स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे.

डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, जो प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं और इन प्रोफेशंस में काम करते हैं.



कैसे चेक करें पीएम किसान की 24वीं किस्त का स्टेटस?

पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए.

यहां Know Your Status पर क्लिक करिए.

अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए और कैप्चा या वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करिए.

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको डालिए.

अब स्क्रीन पर आपको पीएम किसान की पेंडिग इंस्टॉलमेंट और पेमेंट की जानकारी मिल जाएगी.

गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि पीएम मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर होंगे. पीएम किसान योजना से राज्य के 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,051 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मिलेगी. उन्होंने बताया कि भिलड़ी में ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ में प्रधानमंत्री 24वीं किस्त जारी करेंगे.

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