आज Pm Kisan Samman Nidhi Yojana की 22वीं किस्त होगी जारी, जानें कब तक अकाउंट में आएंगे पैसे, ऐसे चेक करें स्टेट्स

किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 2 हजार रुपये का इंतजार कर रहे हैं तो आज यह पूरा हो जाएगा. आज शाम 5 बजे आपके फोन की घंटी बज सकती है. अगर 22वीं किस्त खाते में नहीं आई है तो उसका स्टेट्स भी खुद चेक कर सकते हैं...

देशभर में करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है. गरीब किसान सम्मान निधि योजना की हर किस्त का इंतजार भी करते हैं. अब उनका 22वीं किस्त आने का इंतजार खत्म हो जाएगा. आज यानी 13 मार्च को केंद्र सरकार अपनी 22वीं किस्त जारी करेगी. इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 हजार रुपये की किस्त सीधे अकाउंट में भेजेगी.

हर साल मिलती है 6 हजार रुपये की मदद

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल सरकार 6000 रुपये की आर्थिक मदद करती है. यह पैसा तीन अलग अलग किस्तों में भेजा जाता है. सरकार हर चार महीने में किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की किस्त भेजती है. इस योजना के तहत 21 किस्त जारी की जा चुकी है. अब 22वीं किस्त जारी की जाएगी.

शाम के 5 बजे के बाद खाते में आएंगे पैसे

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को ट्रांसफर की जाएगी. यह किस्त पीएम मोदी आज शाम 5 बजे गुवाहाटी से 18640 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे. शाम 5 बजे के बाद सिंगल क्लिक से पैसे भेजे जाएंगे.

ऐसे चेक करें स्टेट्स

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और पेमेंट का स्टेट्स चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. इसके बाद ‘Know Your Status’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां अपना आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा भरें. इसके बाद मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाई करें. इससे पता चल जाएगा कि आपकी किस्म कब तक आएगी.

ऐसे निकाल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे

अगर अकाउंट से पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे निकालना चाहते हैं तो यह प्रोसेस आप सीधे बैंक जाकर कर सकते हैं. बैंक से आसानी से आपको अपनी किस्त के पैसे मिल जाएंगे. बैंक दूर होने की स्थिति में आप पास की कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या फिर फेयर प्राइस शॉप एफपीएस और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी से निकाल सकते हैं.

ईकेवाईसी को किया गया अनिवार्य

सरकार ने ईकेवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. अगर आपका ईकेवाईसी को पूरा नहीं किया है तो आपकी किसान सम्मान निधि की किस्म रोक दी जाएगी. ऐसे में ईकेवाईसी जरूर कराये. साथ ही इसके लिए आपका बैंक खाते से आधार का लिंक होना भी जरूरी है. तभी आपके खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त आएगी.

