प्लास्टिक के नोट क्यों हो सकते हैं गेमचेंजर? कैसे बनेंगे, जानिए क्या होंगे फायदे

केंद्र सरकार ने ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

भारत में अक्सर जेब में रखे-रखे नोटों का गल जाना, चाय गिरकर खराब हो जाना या गीले होकर फटने की समस्या बहुत आम है. लेकिन अब बहुत जल्द इस परेशानी का पक्का इलाज होने वाला है. सरकार ने ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों को बाजार में उतारकर फील्ड ट्रायल करने को लेकर हरी झंडी दी है. इसके तहत ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ नोट बनाकर जांचे जाएंगे. इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दी है.

कैसे बनते हैं ये प्लास्टिक नोट?

रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कागजी नोट कॉटन और खास तरह के कागज से तैयार होते हैं, जो नमी या पसीने से जल्दी खराब हो जाते हैं. इसके उलट प्लास्टिक नोट बनाने के लिए एक खास सिंथेटिक मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक जिस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, उसे बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं. यह करीब 90 माइक्रोन की बेहद मजबूत और आर-पार दिखने वाली प्लास्टिक की परत होती है. इसी पारदर्शी शीट पर नोट का खूबसूरत डिजाइन, नंबर और सभी सिक्योरिटी फीचर्स छापे जाते हैं.

प्लास्टिक नोटों के सबसे बड़े फायदे

लंबी उम्र और मजबूती- हमारे ₹10 और ₹20 के कागजी नोट रोज एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते-घूमते 1-2 साल में ही गल या फट जाते हैं. वहीं ये पॉलीमर नोट इतने मजबूत होते हैं कि दशकों तक खराब नहीं होते और लगभग 30 साल तक आराम से चल सकते हैं.

हमारे ₹10 और ₹20 के कागजी नोट रोज एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते-घूमते 1-2 साल में ही गल या फट जाते हैं. वहीं ये पॉलीमर नोट इतने मजबूत होते हैं कि दशकों तक खराब नहीं होते और लगभग 30 साल तक आराम से चल सकते हैं. सफाई में आसानी- इन नोटों पर पानी, बारिश या गलती से चाय-कॉफी गिर जाने पर भी कोई नुकसान नहीं होता. प्लास्टिक की सतह होने की वजह से इन पर धूल या मैल नहीं जमती. अगर नोट गंदा हो भी जाए, तो इसे कपड़े से पोंछकर तुरंत साफ किया जा सकता है.

इन नोटों पर पानी, बारिश या गलती से चाय-कॉफी गिर जाने पर भी कोई नुकसान नहीं होता. प्लास्टिक की सतह होने की वजह से इन पर धूल या मैल नहीं जमती. अगर नोट गंदा हो भी जाए, तो इसे कपड़े से पोंछकर तुरंत साफ किया जा सकता है. करोड़ों रुपये की बचत- जब नोट जल्दी खराब नहीं होंगे, तो रिजर्व बैंक को बार-बार नए नोट छापने और फटे-पुराने नोटों को नष्ट करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी. इससे सरकार के अरबों रुपये बचेंगे.

जाली नोटों का खेल खत्म

इन नोटों के आने से नकली नोट बनाने वाले गिरोहों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. पॉलीमर नोटों के बीच में एक पारदर्शी खिड़की वाला सिक्योरिटी फीचर होता है. इस पारदर्शी हिस्से और जटिल पॉलीमर डिजाइन की हुबहू नकल किसी भी आम या हाई-टेक प्रिंटर और स्कैनर से करना लगभग नामुमकिन है.

दुनिया में कहां-कहां चल रहे हैं ऐसे नोट?

दुनिया के कई बड़े देश सालों पहले ही प्लास्टिक करेंसी को अपना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिय पहला देश था जिसने 1988 में $10 का पहला प्लास्टिक नोट जारी करके इसकी शुरुआत की थी. कनाडा में साल 2011 से और ब्रिटेन में 2016 से पूरे देश में प्लास्टिक नोटों का ही इस्तेमाल हो रहा है. रोमानिया 1999 में प्लास्टिक नोट अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था, जबकि न्यूजीलैंड में भी अब केवल पॉलीमर नोट ही चलते हैं.

ये भी पढ़ें- YouTube ने क्रिएटर्स के लिए बदल दिए नियम, अब कमाई करना होगा मुश्किल!