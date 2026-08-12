प्लास्टिक के नोट क्यों हो सकते हैं गेमचेंजर? कैसे बनेंगे, जानिए क्या होंगे फायदे

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केंद्र सरकार ने ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है.
भारत में अक्सर जेब में रखे-रखे नोटों का गल जाना, चाय गिरकर खराब हो जाना या गीले होकर फटने की समस्या बहुत आम है. लेकिन अब बहुत जल्द इस परेशानी का पक्का इलाज होने वाला है. सरकार ने ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों को बाजार में उतारकर फील्ड ट्रायल करने को लेकर हरी झंडी दी है. इसके तहत ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ नोट बनाकर जांचे जाएंगे. इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दी है.
रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कागजी नोट कॉटन और खास तरह के कागज से तैयार होते हैं, जो नमी या पसीने से जल्दी खराब हो जाते हैं. इसके उलट प्लास्टिक नोट बनाने के लिए एक खास सिंथेटिक मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है.
भारतीय रिजर्व बैंक जिस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है, उसे बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन कहते हैं. यह करीब 90 माइक्रोन की बेहद मजबूत और आर-पार दिखने वाली प्लास्टिक की परत होती है. इसी पारदर्शी शीट पर नोट का खूबसूरत डिजाइन, नंबर और सभी सिक्योरिटी फीचर्स छापे जाते हैं.
इन नोटों के आने से नकली नोट बनाने वाले गिरोहों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी. पॉलीमर नोटों के बीच में एक पारदर्शी खिड़की वाला सिक्योरिटी फीचर होता है. इस पारदर्शी हिस्से और जटिल पॉलीमर डिजाइन की हुबहू नकल किसी भी आम या हाई-टेक प्रिंटर और स्कैनर से करना लगभग नामुमकिन है.
दुनिया के कई बड़े देश सालों पहले ही प्लास्टिक करेंसी को अपना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिय पहला देश था जिसने 1988 में $10 का पहला प्लास्टिक नोट जारी करके इसकी शुरुआत की थी. कनाडा में साल 2011 से और ब्रिटेन में 2016 से पूरे देश में प्लास्टिक नोटों का ही इस्तेमाल हो रहा है. रोमानिया 1999 में प्लास्टिक नोट अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था, जबकि न्यूजीलैंड में भी अब केवल पॉलीमर नोट ही चलते हैं.
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