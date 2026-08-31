'जानवरों की चर्बी नहीं होगी इस्तेमाल', प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर में RBI की शर्त, चीन-PAK का खास जिक्र

हर कंपनी को बोली के साथ पॉलीमर फिल्म की 500 शीट सैंपल के तौर पर देनी होंगी. इन सैंपल्स का अलग-अलग मौसम और तापमान वाले इलाकों में टेस्ट किया जाएगा, जिस कंपनी का पॉलीमर कसौटी पर खरा उतरेगा वह BRBNMPL टेंडर के लिए अप्लाई कर सकेगी.

दो विदेशी और एक भारतीय कंपनी ने प्लास्टिक नोट के टेंडर के लिए लगाई बोली

आरबीआई ने साफ किया है कि जिस भी कंपनी को टेंडर मिलेगा उसे भारत में अपने कामकाज को चीन और पाकिस्तान से बिल्कुल अलग रखना होगा

छपाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास प्राइवेसी और इंटीग्रिटी एग्रीमेंट भी करना होगा साइन

पॉलीमर शीट में जानवर की चर्बी या कोई डीएनए नहीं होना चाहिए

बाजार में प्लास्टिक नोट जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं. एक भारतीय और दो विदेशी कंपनियों ने प्लास्टिक नोट के टेंडर के लिए बोली लगाई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसकी आखिरी तारीख 18 अगस्त, 2026 थी. इसके जवाब में ही प्लास्टिक नोट बनाने वाली कंपनियों ने बोली लगाई. हालांकि, टेंडर के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जो कंपनियां इन पर खरा उतरेंगी उन्हें ही टेंडर मिलेगा. आइए जानते हैं वो शर्तें क्या हैं-

प्लास्टिक नोट के टेंडर के लिए क्या हैं शर्तें?

चीन-पाकिस्तान को लेकर सख्त चेतावनी- टेंडर के अनुसार नोटों की छपाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे भारत में जो कामकाज कर रही हैं उसका चीन और पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं होगा. इसके लिए कंपनियों को एक खास प्राइवेसी और इंटीग्रिटी एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके तहत उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर वे चीन या पाकिस्तान में भी इस तरह की सर्विस दे रही हैं, तो भारत के कामकाज को ये बिल्कुल अलग रखेंगी.

जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल नहीं- बोली लगाने वाली कंपनियों को लिखित में यह देना होगा कि वे जो पॉलीमर शीट सप्लाई करेंगी, उसमें किसी भी तरह के जानवरों की चर्बी या उनका डीएनए नहीं होना चाहिए. यूके जैसे देशों में पहले नोटों में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था इसलिए आरबीआई इसे लेकर पूरी सावधानी बरत रही है.

सैंपल्स की होगी टेस्टिंग- ईओआई में BRBNMPL ने नोटों की छपाई के लिए पॉलीमर सब्सट्रेट के 68 हजार रीम की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है. हर कंपनी को बोली के साथ पॉलीमर फिल्म की 500 शीट सैंपल के तौर पर देनी होंगी. इन सैंपल्स का अलग-अलग मौसम और तापमान वाले इलाकों में टेस्ट किया जाएगा, जिस कंपनी का पॉलीमर कसौटी पर खरा उतरेगा वह BRBNMPL टेंडर के लिए अप्लाई कर सकेगी.

किन कंपनियों ने लगाई बोली?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार BRBNMPL के ईओआई के जवाब में दो विदेशी और यूके की फेमस बैंकनोट कंपनी डी ला रू के साथ पार्टनरशिप करने वाली एक भारतीय कंपनी ने भी बोली लगाई है. इनमें भारत में BOPP और डी ला रू की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी कोसमो फर्स्ट शामिल है. डी ला रू यूके की सबसे बड़ी बैंकनोट सप्लायर कंपनी है, उसका दावा है कि उसने कई देशों में पॉलीमर अपनाने में मदद की है. इनके अलावा बोली लगाने वालों में ऑस्ट्रेलिया की सीसीएल सिक्योर भी शामिल है. सीसीएल वर्तमान में 40 सेंट्रल बैंक में पॉलीमर सप्लाई करती है. यह नकली नोटों को रोकने के लिए विशेष विशेषताएं प्रदान करती है.

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