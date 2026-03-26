Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये महंगा... भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें नए रेट

Petrol, Diesel Prices Hike News: नायरा कंपनी के इस फैसले का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि देश के कुल 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 का संचालन Nayara Energy ही करती है.

Petrol-Diesel Price Hike: US-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से फ्यूल का संकट अब भारत में भी गहराता जा रहा है. देश की सबसे बड़ी फ्यूल कंपनियों में से एक Nayara Energy ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी. नायरा ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया. 28 फरवरी से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 50% के उछाल के बावजूद अभी तक पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं.

बता दें कि ईरान ने युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. जिसकी वजह से तेल टैंकरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो गई है. खाड़ी देशों से भारत का लगभग 60 प्रतिशत तेल इसी रूट से आता है. हालांकि, बातचीत के बाद ईरान ने भारत के कुछ जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के अनुमति दे दी है.

नायरा कंपनी के इस फैसले का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि देश के कुल 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 का संचालन प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ही करती है. उसके पेट्रोल पंपों से हर दिन लाखों लोग तेल भरवाते हैं. इस बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में Petrol के दाम 100 रुपये के ऊपर चले गए हैं. हैदराबाद में अभी टियर-1 शहरों में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है.



शहरों में पेट्रोल की कीमत: Nayara Petrol New Rates

शहर प्रति लीटर

दिल्ली 94.77

गुरुग्राम 95.57

नोएडा 95.16

चंडीगढ़ 94.30

मुंबई 103.54

हैदराबाद 107.46

कोलकाता 105.41

भुवनेश्वर 101.19

बेंगलुरु 102.92

आपके शहर में डीजल के नए रेट: Diesel Price Hike

शहर प्रति लीटर

नई दिल्ली 87.67

नोएडा 88.31

गुरुग्राम 88.03

चंडीगढ़ 82.45

मुंबई 90.03

हैदराबाद 95.70

भुवनेश्वर 92.77

कोलकाता 92.02

चेन्नई 92.39

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