नहीं बढ़ेगा Petrol-Diesel Price! 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ने से जुड़ी खबरों को गलत बताया है. मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस कोशिश में जुटी है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम का असर आम नागरिकों पर न पड़े.

पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ाने से जुड़े किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है. फोटो- कैन्वा

बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी की खबरों को केंद्र सरकार ने गलत बताया है. केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. बता दें कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अनुमान लगाया है कि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीज़ल के दाम 25 से 28 रुपये तक बढ़ सकते हैं.

ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का अनुमान लगाते हुए कहा था कि युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, लेकिन पेट्रोल-डीज़ल का रिटेल प्राइज़ नहीं बढ़ा है. इससे तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ गया है. फर्म ने एक महीने में तेल कंपनियों को 27 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीमत बढ़ने की खबरों को बताया गलत

पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ने की खबरों को गलत बताते हुए लिखा, 'कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने वाली है. यह साफ किया जाता है कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. ऐसी खबरें नागरिकों में डर और पैनिक क्रिएट करने के लिए बनाई जाती हैं. ये मिसलीडिंग हैं. सच ये है कि भारत इकलौता देश है जिसने बीते 4 साल में पेट्रोल-डीज़ल की कीमत नहीं बढ़ाई है. सरकार और Oil PSUs लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही हैं कि इंटरनेशनल प्राइस का आम नागरिकों पर असर न पड़े.'

FAKE NEWS



There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.

Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026

कितने बढ़े हैं क्रूड ऑयल के दाम

मिडिल ईस्ट में बने हालात के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल है. ब्रेंट क्रूड 27 फरवरी को 72 डॉलर प्रति बैरल पर बिक रहा था. आज यानी 23 अप्रैल को वह 103 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. भारत जिन देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है उनकी कीमत ब्रेंट क्रूड के आधार पर तय होती है. बीते महीने के रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि आम तौर पर ब्रेंट से 4 से 5 डॉलर महंगे बिकने वाले तेल, इस संकट के बीच 50 डॉलर तक के प्रिमियम पर बिक रहे हैं. सबसे बड़ा उदाहरण रूस का है जो बीते महीने पहली बार ब्रेंट क्रूड से महंगा बिका.

कीमतों में इस बढ़ोतरी का बोझ फिलहाल भारत की तेल कंपनियों पर आ रहा है, क्योंकि रिटेल प्राइज़ में बढ़ोतरी नहीं की गयी है. इसी के चलते कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अनुमान लगाया था कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं.

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