13 रुपये प्रति लीटर... हॉर्मुज संकट से यहां बढ़ीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें,  LPG पर भी खतरा, भारत पर कितना असर?

पाकिस्तान में पट्रोल की कीमतों में 13.18 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल में 13.80 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल का रेट 310.71 रुपये लीटर और डीजल 323.30 रुपये लीटर पर पहुंच गया है.

कुछ दिन की शांति के बाद अमेरिका और ईरान ने फिर एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस- एलजीपी की कीमतों को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. एनर्जी शिपमेंट के लिए यह अहम समुद्री रास्ता है, जिसके जरिए दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का पांचवां हिस्सा आता जाता है.

अभी तक भारत में न तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और न ही एलपीजी की शॉर्टेज की कोई बात सामने आई है. हालांकि, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर खतरा मंडराने लगा है. बीते शुक्रवार से वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के इम्पोर्टर्स एसोसिएशन (LPGIAP) ने एलपीजी की शॉर्टेज की चेतावनी दी है.

पाकिस्तान में कितनी बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत?

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को पाकिस्तान में पट्रोल की कीमतों में 13.18 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल में 13.80 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ अब पेट्रोल का रेट 310.71 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल 323.30 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. 11 जुलाई से पाकिस्तान में ये कीमतें लागू हो चुकी हैं. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के साथ यह जंग शुरू हुई थी, जिसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूतावासों और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए और एनर्जी सप्लाई के लिए सी रूट हॉर्मुज बंद कर दिया.

ईरान की इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी इजाफा देखा गया, जिसके बाद अप्रैल तक पाकिस्तान में डीजल की कीमतें 281 PKR प्रति लीटर से 520.35 PKR लीटर तक पहुंच गई थीं. वहीं, पेट्रोल का रेट 266 PKR प्रति लीटर से 458.41 PKR प्रति लीटर पहुंच गया था.

पाकिस्तान पर मंडरा रहा एलपीजी का खतरा

रविवार (12 जुलाई, 2026) को LPGIAP के चेयरमैन शेख मुकर्रम वहीद ने पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर परवेज मलिक को खत लिखकर एलपीजी के मुद्दे पर तत्काल मीटिंग करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को समय पर नहीं सुलझाया गया, तो पाकिस्तान को एलपीजी की भीषण कमी का सामना करना पड़ा सकता है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फ्रेट चार्ज, एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव और बंदरगाहों पर लगने वाले शुल्क जैसी चीजों की वजह से इंपोर्ट कीमतें बढ़ेंगी. इसकी वजह से इंपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा.

उन्होंने कहा कि इस नुकसान की वजह से पहले ही कई इंपोर्टर्स और स्टोरेज ऑपरेटर्स ने सप्लाई कम कर दी है. अगर इस स्थिति में कोई बदलाव न किया गया तो इम्पोर्ट टर्मिनल और एलपीजी फैसिलिटीज अपनी सर्विस बंद कर सकती हैं.

भारत में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

पाकिस्तान में इन हालातों से संकेत मिल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव से ग्लोबल क्राइसिस का असर फिर से शुरू हो चुका है. हालांकि, भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखे गए हैं. अलग-अलग शहरों में इनकी कीमतें अलग-अलग हैं. जैसे दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, लखनऊ में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये प्रति लीटर है.

एलपीजी को लेकर क्या है भारत की स्थिति?

देश में फिलहाल एलपीजी पर कोई खतरा देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी का बड़ा हिस्सा आयात होता है और भारत की बड़ी आबादी खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करती है. अगर इस रूट पर संकट बढ़ता है तो एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कीमतों में उछाल आएगा और इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा. फिलहाल दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, जयपुर में 942 रुपये और चेन्नई में 957 रुपये हैं. वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में यह 2930 रुपये, कोलकाता में 3081.50 रुपये, जयपुर में 2970.50 रुपये और चेन्नई में 3106 रुपये का बिक रहा है.