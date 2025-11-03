Life Certificate: पेंशन धारियों ने नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन, यहां जान लें लास्ट डेट और प्रोसेस की पूरी डिटेल

Life Certificate: पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. डिजिटल या ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की लास्ट डेट क्या है.

Life Certificate: हर साल नवंबर महीने में लाखों पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में व्यस्त हो जाते हैं. जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशन पाने वालों के लिए अनिवार्य है. यदि पेंशनर्स ने इसे समय पर जमा नहीं किया, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है. इस प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है और किसी तरह का फ्रॉड न हो. इस साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है.

जीवन प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?

दरअसल, जीवन प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि पेंशनर जीवित हैं. सरकार ने सभी पेंशन जारी करने वाली संस्थाओं जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस को यह निर्देश दिया है कि पेंशनर्स से हर साल यह प्रमाण पत्र लिया जाए.

क्या-क्या हैं जरूरी दस्तावेज

आधार नंबर

मोबाइल नंबर

पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर

बैंक अकाउंट नंबर और बैंक की जानकारी

बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन)

ऑनलाइन जमा करने का तरीका

सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) की सुविधा दी है, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाकर या UMANG ऐप से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. बस अपनी जानकारी दर्ज करें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें, और आपका प्रमाण पत्र बैंक या पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएगा.

ऑफलाइन तरीका

जो पेंशनर्स डिजिटल तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वे बैंक, पोस्ट ऑफिस या नजदीकी CSC में जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसमें फार्म भरना और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. आप https://jeevanpramaan.gov.in/v1.0/ पर जाकर Jeevan Pramaan ID डालकर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड या स्थिति देख सकते हैं.

