31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

NPCI ने Paytm को Third-Party Application Provider के तौर पर मंजूरी दी है. इस कारण कंपनी यूजर्स को पुराने UPI Handles से नए बैंक-पार्टनर वाले Handles पर शिफ्ट कर रही है.

सोशल मीडिया पर Google Play का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया गया है कि 31 अगस्त 2025 से Paytm UPI बंद हो जाएगा. इस नोटिफिकेशन के बाद Paytm यूजर्स में खलबली मच गई है. सभी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा? इसको लेकर अब Paytm की तरफ से अपडेट आया है.

Paytm ने स्पष्ट किया है कि गूगल प्ले से भेजा गया नोटिफिकेशन अधूरा है. इससे यूजर्स के अंदर भ्रम फैल गया. कंपनी ने कहा कि Paytm UPI पहले की तरह चलता रहेगा. उसकी ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे आप Google Play से ऐप खरीद रहे हों या दुकान/मर्चेंट पेमेंट करना रहे हों.

Paytm कर रहा कुछ बदलाव

कंपनी ने बताया कि कुछ अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अपडेट सिर्फ रेकरिंग पेमेंट्स जैसे- YouTube Premium, Google One के लिए होगा. अगर कोई यूजर पहले @paytm UPI हैंडल से सब्सक्रिप्शन पेमेंट करता था, अब उसे @pthdfc, @ptaxis, @ptyes और @ptsbi जैसे नया UPI Handle इस्तेमाल करना होगा.

दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने पेटीएम को Third-Party Application Provider (TPAP) के तौर पर मंजूरी दी है. इस कारण कंपनी यूजर्स को पुराने UPI Handles से नए बैंक-पार्टनर वाले Handles पर शिफ्ट कर रही है.

Paytm UPI continues to work at Google Play ✅

All your regular payments continue to work as usual.



You only need to update your UPI handle for recurring payments (like subscriptions). Change it from @paytm to new handles like @pthdfc, @ptaxis, @ptyes or @ptsbi.



For example, if… August 29, 2025

31 अगस्त 2025 की तारीख इसलिए दी गई, क्योंकि 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके बाद पुराने @paytm Handle से सब्सक्रिप्शन काम नहीं करेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.