क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांति दूत बनेगा भारत? पुतिन से मुलाकात से पहले PM मोदी ने जेलेंस्की से की बात

Rashifal 31 August 2025: वृष और कर्क वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

NPCI ने Paytm को Third-Party Application Provider के तौर पर मंजूरी दी है. इस कारण कंपनी यूजर्स को पुराने UPI Handles से नए बैंक-पार्टनर वाले Handles पर शिफ्ट कर रही है.

रईश खान

Updated : Aug 30, 2025, 10:54 PM IST

31 अगस्त को बंद हो जाएगा Paytm UPI? यूजर्स के लिए आया नया अपडेट

सोशल मीडिया पर Google Play का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया गया है कि 31 अगस्त 2025 से Paytm UPI बंद हो जाएगा. इस नोटिफिकेशन के बाद Paytm यूजर्स में खलबली मच गई है. सभी के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में पेटीएम यूपीआई बंद हो जाएगा? इसको लेकर अब Paytm की तरफ से अपडेट आया है.

Paytm ने स्पष्ट किया है कि गूगल प्ले से भेजा गया नोटिफिकेशन अधूरा है. इससे यूजर्स के अंदर भ्रम फैल गया. कंपनी ने कहा कि Paytm UPI पहले की तरह चलता रहेगा. उसकी ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे आप Google Play से ऐप खरीद रहे हों या दुकान/मर्चेंट पेमेंट करना रहे हों.

Paytm कर रहा कुछ बदलाव
कंपनी ने बताया कि कुछ अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अपडेट सिर्फ रेकरिंग पेमेंट्स जैसे- YouTube Premium, Google One के लिए होगा. अगर कोई यूजर पहले @paytm UPI हैंडल से सब्सक्रिप्शन पेमेंट करता था, अब उसे @pthdfc, @ptaxis, @ptyes और @ptsbi जैसे नया UPI Handle इस्तेमाल करना होगा.

दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने पेटीएम को Third-Party Application Provider (TPAP) के तौर पर मंजूरी दी है. इस कारण कंपनी यूजर्स को पुराने UPI Handles से नए बैंक-पार्टनर वाले Handles पर शिफ्ट कर रही है.

31 अगस्त 2025 की तारीख इसलिए दी गई, क्योंकि 1 सितंबर 2025 से नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके बाद पुराने @paytm Handle से सब्सक्रिप्शन काम नहीं करेंगे.

