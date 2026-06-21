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कॉलेज छोड़ा, सीढ़ियों पर कटती थीं रातें! आज दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल ये भारतीय

ये कहानी भारत के एक ऐसे नौजवान की है, जिसने कभी जेब खाली होने की वजह से होटल की सीढ़ियों पर रातें गुजारीं, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शुमार है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 04:39 PM IST

कॉलेज छोड़ा, सीढ़ियों पर कटती थीं रातें! आज दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल ये भारतीय

ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल की कहानी (Image- Instagram/Ritesh Agarwal)

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कहते हैं कि जब कुछ बड़ा करने का जुनून सिर पर सवार हो और इरादे फौलादी हों तो रास्ते की कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी. ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है, जिसने कभी जेब खाली होने की वजह से होटल की सीढ़ियों पर रातें काटी थीं, मकान मालिक ने किराया न देने पर कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन इस युवा ने फिर भी हार नहीं मानी. आज वह लड़का दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शुमार है. 

रितेश अग्रवाल कौन हैं?

हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स (OYO Rooms) के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल की. रितेश अग्रवाल की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे सालों का कड़ा संघर्ष, असफलताएं और कभी न खत्म होने वाला हौसला छिपा हुआ है. जानिए ओडिशा के एक छोटे से कस्बे से निकलकर अरबपति बनने तक का रितेश अग्रवाल का ये सफर कैसा रहा है.  

ओडिशा के एक साधारण परिवार में जन्में रितेश अग्रवाल ने पढ़ाई के दौरान ही कुछ अलग करने का सोच लिया था. जब वे पढ़ाई के लिए कोटा गए, तो उनके घरवाले चाहते थे कि वे आईआईटी की तैयारी करें और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए. हालांकि, रितेश जो कुछ अलग करने की ठान चुके थे, उन्होंने बिजनेस के आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया था. नए-नए स्टार्टअप्स के बारे में सोचते हुए उनके दिन-रात कटने लगे. 

पढ़ाई बीच में छोड़ी

बिजनेस की दुनिया में कदम रखने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ने जैसा बड़ा रिस्क भी लिया. रितेश ने दिल्ली के एक कॉलेज में दाखिला तो लिया था, लेकिन वे अक्सर क्लासेज बंक करके नए-नए बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च करते और एंटरप्रेन्योर्स से मिलने के लिए निकल जाते थे. आखिरकार, उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी और पूरी तरह अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर दिया. हालांकि, सफलता इतनी आसानी से तो मिलती है नहीं, और कहीं न कहीं रितेश को भी इस बात का अहसास जल्द ही हो गया था. 

मकान मालिक ने आधी रात को घर से बाहर निकाला

रितेश ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शुरुआती दिनों में जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. एक वक्त तो ऐसा भी आया जब किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने कड़कड़ाती ठंड में उन्हें आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था. रितेश के पास कोई ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने एक होटल की सीढ़ियों पर बैठकर पूरी रात गुजारी, लेकिन इस तंगहाली में भी उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और खुद को मोटिवेटेड रखा. 

ओयो का आइडिया कैसे आया था? 

रितेश अपने इसी संघर्ष के दिनों में अक्सर सस्ते होटलों और लॉज में रुकते थे. इसी दौरान उन्होंने वहां एक बड़ी समस्या देखी कि भारत में बजट होटलों में न तो साफ-सफाई ठीक होती थी, न वहां का स्टाफ अच्छा होता था और न ही कोई तय स्टैंडर्ड नजर आता था. बस फिर क्या था यहीं से उनके दिमाग में ओरावेल स्टे शुरू करने का विचार आया, जिसे बाद में साल 2013 में OYO Rooms के नाम से रीब्रांड किया गया था. 

इस आइडिया पर काम करते हुए रितेश ने होटलों से टाइअप करना शुरू कर दिया, उनके कमरों को सुधारा, वाई-फाई, साफ बेडशीट और अच्छी सर्विस देना सुनिश्चित किया और उसे बेहद कम दाम में लोगों के लिए उपलब्ध कराया. ये आइडिया सुपरहिट रहा और देखते ही देखते ओयो ने भारत के होटल इंडस्ट्री की सूरत ही बदलकर रख दी. सिर्फ 19-20 साल की उम्र में शुरू किया गया ये सफर आज दुनिया भर में फैल चुका है. 

ओयो रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी है?

अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में ओयो आज अपनी पहचान बना चुका है. मार्च 2026 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार, OYO के संस्थापक रितेश अग्रवाल भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में शामिल हैं. 14,440 करोड़ रुपये की अनुमानित संपत्ति वाले 32 वर्षीय उद्यमी, रितेश अग्रवाल आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़े रोल मॉडल हैं. 

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