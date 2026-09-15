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सुबह की चाय से पहले आया नौकरी जाने का Email, ओरकल की छंटनी ने टेक दुनिया में मचाई हलचल

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सुबह की चाय से पहले आया नौकरी जाने का Email, ओरकल की छंटनी ने टेक दुनिया में मचाई हलचल

टेक कंपनी ओरकल ने अपने कर्मचारियों को सुबह छह बजे टर्मिनेशन लेटर थमा दिया. ईमेल पर प्राप्त इस लेटर को देख बहुत से कर्मचारी हैरान रह गये. वहीं लोग इसकी निंदा कर रहे हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 15, 2026, 12:01 PM IST

सुबह की चाय से पहले आया नौकरी जाने का Email, ओरकल की छंटनी ने टेक दुनिया में मचाई हलचल

Credit Image-AI

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कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर अपने दिन भर का प्लान बनाता है. खासकर नौकरी पेशा लोग जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर काम निपटाने का विचार करते हैं, लेकिन क्या हो, जब सुबह 6 बजे ही आपको कंपनी से निकाले जाने का ईमेल मिले, यह हर किसी के लिए बेहद निराशाजनक होता है. ऐसा ही ईमेल दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल ओरकल ने अपने कर्मचारियों को भेज दिया. चाय की चुस्की के साथ इनबॉक्स खोलते ही कर्मचारी हैरान और परेशान हो गये. आइए जानते हैं क्या है पूरा वाक्या...

सुबह 6 बजे का खौफनाक ईमेल और अचानक खत्म हुआ करियर

सॉफ्टवेयर दिग्गजों में शुमार ओरकल (Oracle) ने एक बार फिर छंटनी का नया दौर शुरू कर दिया है. इस बार कंपनी ने अपनी रणनीति के तहत सुबह-सुबह कर्मचारियों को ईमेल भेजना बेहतर समझा. कई कर्मचारियों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला. उन्हें 14 सितंबर को मेल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि यही उनका आखिरी वर्किंग डे है. लिंक्डइन से लेकर रेडिट और ब्लाइंड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन कर्मचारियों का दर्द साफ झलक रहा है, जहां वे बता रहे हैं कि कैसे रातों-रात बिना किसी बड़ी चेतावनी के कंपनी ने उन्हें बाहर कर रास्ता दिखा दिया. 

एआई का भूत या डेटा सेंटर्स का अंधाधुंध खर्च

आखिर इतनी बड़ी कंपनी को अचानक ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड सेवाओं की बेतहाशा दौड़. ओरकल अपने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है. कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडेचर इस साल कई गुना बढ़कर अरबों डॉलर तक पहुंच गया है. एक तरफ जहां कंपनी नए क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस महंगे एआई शौक को फंड करने के लिए कर्मचारियों की बलि दी जा रही है. यानी टेक्नोलॉजी की यह रेस आम कर्मचारियों के जॉब सिक्योरिटी पर भारी पड़ रही है.

पहले भी जा चुकी हैं हजारों नौकरियां, रीस्ट्रक्चरिंग का भारी बिल

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब ओरकल ने अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया हो. कंपनी ने हाल ही में अपने वित्तीय वर्ष के दौरान हजारों कर्मचारियों को कम किया था, जिस पर अरबों डॉलर का रीस्ट्रक्चरिंग और सेवरेंस कॉस्ट खर्च हुआ था. हैरानी की बात ये है कि कंपनी ने इस रीस्ट्रक्चरिंग बजट में और भारी-भरकम इजाफा किया है. जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे टेक कंपनियां खुद को एआई-ड्रिवन ऑपरेशंस में ढाल रही हैं, इंसानी लेबर की जरूरत को तेजी से काटा जा रहा है.

क्या एआई ही ले जाएगा इंसानों की नौकरियां 

ओरकल सिर्फ लागत कम करने के लिए छंटनी नहीं कर रहा, बल्कि कंपनी अब अंदरूनी कामकाज में भी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जब एक कंपनी अपने इंटरनल प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाती है, तो उसे कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है. यानी, जिस एआई की वजह से टेक कंपनियां फल-फूल रही हैं, वही तकनीक धीरे-धीरे उन्हीं कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है.

कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों को अपग्रेड होने की जरूरत

यह सिर्फ ओरकल के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस शख्स के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जो आईटी या टेक सेक्टर में काम कर रहा है, जब तक आप खुद को समय के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे और सिर्फ पारंपरिक कोडिंग या डेस्क जॉब पर निर्भर रहेंगे, तब तक कॉर्पोरेट जगत में आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है. कंपनियां अब वफादारी या पुराने अनुभव से ज्यादा मुनाफे और एआई-इनेबल एफिशिएंसी को प्राथमिकता दे रही हैं. इसलिए खुद को हमेशा मल्टी-स्किल्ड रखना ही आज के दौर की सबसे बड़ी सुरक्षा है.

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