अमेरिका के ईरान के छोटे से द्वीप पर हमले से सहम गया बाजार? क्यों 90 के पार पहुंच गया कच्चा तेल कैसा पड़ेगा प्रभाव

मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ग्लोबल मार्केट में भी उथल पुथल मच सकती है. इसके रुझान पहले दिन से ही देखने को मिल रहे हैं. वहीं निवेशक रिस्क से अपने पैसे को निकालकर सुरक्षित स्थान पर निवेश करने की तरफ बढ़ेंगे.

अमेरिकी द्वारा ईरान के लार्क द्वीप और रॉकेट लॉन्चर पर किये गये हमलों ने ग्लोबल मार्केट की नींद उड़ा दी है. इस हमले के बाद से ही कच्चे तेल के दाम एक झटके में 2 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गये हैं. होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते इसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिल सकता है. आइए समझते हैं इस पूरी हलचल के पीछे की असली कहानी और मार्केट का हाल...

क्यों एक हमले से भड़के तेल के दाम

रविवार को अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के लार्क द्वीप पर दो मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया. जुलाई के बाद से ईरान की जमीन पर यह पहला खुला अमेरिका का बड़ा सैन्य हमला है, जिसने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस हमले के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2.52 प्रतिशत बढ़कर सीधे 90.32 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गये हैं. वहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड भी 2.41 प्रतिशत से उछलकर 85.41 डॉलर प्रति बैरल पर जा टिके हैं. ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशक इस बात से डरे हुए हैं कि यह छोटी सी चिंगारी कहीं एक बड़े युद्ध में न बदल जाये, जो भारी नुकसान करा सकती है. यह मार्केट में उथल पुथल मचा सकती है.

दुनिया की वो 'कमजोर नस' जो कराती है तेल की सप्लाई

क्या आपने कभी सोचा है कि फारस की खाड़ी में होने वाली छोटी सी सैन्य हलचल से भारत या दुनिया के दूसरे देशों में तेल क्यों महंगा हो जाता है. अचानक से ग्लोबल मार्केट क्यों डगमाने लगती है. सोने चांदी से लेकर तेल तक के दाम बड़ जाते हैं. इसकी मुख्य वजह होर्मुज स्ट्रेट है. यह दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है, जिससे होकर रोजाना दुनिया का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल पार करता है. लार्क द्वीप इसी बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते के पास मौजूद है, जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, तो तेल टैंकरों की आवाजाही पर खतरा मंडराने लगता है. बाजार इस बात से नहीं डरता कि अभी तेल खत्म हो गया है, डर इस बात का होता है कि कल सप्लाई पूरी तरह ठप न हो जायेगी.

शांति की उम्मीदों पर फिरा पानी, बड़े युद्ध का संकेत

इस हमले से पहले शेयर और कमोडिटी बाजार के बड़े खिलाड़ी यह मानकर चल रहे थे कि अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम हो रहा है. कूटनीतिक बातचीत से देश शांत होंगे और हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अचानक हुए अमेरिकी हमले ने बाजार के उस 'आदर्शवादी गणित' को पूरी तरह फेल कर दिया है. ट्रेडर्स को रातों-रात अपने अनुमान बदलने पड़े और जोखिम का प्रीमियम अचानक बहुत बढ़ गया. यही वजह है कि बिना किसी वास्तविक कमी के भी तेल के दामों में एकदम से भारी उछाल देखने ​को मिला है.

देश ही नहीं, आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा इसका असर

अमेरिका और ईरान के युद्ध और तनातनी का असर सिर्फ देश ही नहीं, वहां की आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो देश की तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ जाता है. इसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना काफी बढ़ जाती है. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई पर पड़ता है. ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होते ही आपकी रसोई से लेकर अन्य सामान महंगा होना शुरू हो जाता है, जो हर किसी का बजट बिगाड़ देती है.