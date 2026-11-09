TV रिपोर्टर, मेगास्पीड में सीनियर एग्जीक्यूटिव, एलिस हुआंग कौन, जिसने Nvidia के CEO को हनीट्रैप में फंसाया; 5 बिलियन डॉलर की डील का क्या कनेक्शन?

मेगास्पीड ने साल 2024 में एडवांस्ड Nvidia चिप्स की बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू की. कंपनी ने दो साल में करीब 4.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के प्रोसेसर खरीदे.

'मैंने वाइफ को धोखा दिया. मैंने जो किया, उससे वाइफ और हमारे बच्चों को दुख हुआ और इसके लिए कोई बहाना नहीं है. मुझे इसका अफसोस है.' दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने एम्प्लॉइज को भेजे मैसेज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कबूल किया है. हालांकि उन्होंने इस मैसेज में किसी महिला का नाम नहीं लिखा. इस पूरे विवाद के पीछे का नाम है- एलिस हुआंग का, जोकि चीनी बिजनेसवुमन है.

अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एलिस हुआंग पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने एलिस को चिप बनाने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में इंटेलिजेंस जुटाने और चीन को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बेचने के फैसले पर असर डालने के लिए हायर किया था.

कंपनी ने विवाद पर क्या कहा?

इन आरोपों के बाद Nvidia के बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की. ऐसी खबरें आई थीं कि 63 साल के जेन्सेन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी रिश्ते थे. हालांकि कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसके पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि उसके ट्रेड सीक्रेट्स या यूएस नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है.

Nvidia के स्पोक्सपर्सन ने CBS न्यूज को बताया, 'हमें भरोसा है कि अगर हम किसी असली खतरे का टारगेट होते तो अमेरिकी सरकार हमें बता देती.' कंपनी ने ये भी क्लीयर किया कि जेन्सेन हुआंग कंपनी को लीड करने के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं.

चीन में टीवी रिपोर्टर थी एलिस हुआंग

एलिस हुआंग एक चीनी नागरिक है, जिसने टेक-बिजनेस सेक्टर में आने से पहले टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम किया था. इसके बाद वो सिंगापुर की मेगास्पीड में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गई, जो एक डेटा सेंटर कंपनी है. ये कंपनी चीनी टेक कंपनियों को AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देती है.

चाइनीज प्राइवेट फंड डेटाबेस में एलिस हुआंग की प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने हुनाना टीवी और सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के साथ काम किया था. इसके अलावा एचएसबीसी और सीआईटीआईसी सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी. हालांकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने हुनान टीवी के कर्मचारी के हवाले से कहा कि एलिस हुआंग के बारे में उसने कभी नहीं सुना. इसके अलावा सीसीटीवी की वेबसाइट पर भी एलिस हुआंग के नाम की कोई प्रोफाइल नहीं मिली.

एलिस हुआंग शंघाई हेक्सी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर के तौर पर भी काम किया, जिसका चीनी गेमिंग कंपनी 7 रोड से कनेक्शन था. सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड का भी इस 7 रोड इंटरनेशनल से जुड़ाव है. यह कंपनी 2023 में शुरू हुई थी, जिसे एलिस हुआंग की लीड करती थी. इस कंपनी को बाद में स्विफ्टडाटा को बेच दिया गया.

ताइपे में 2 बार साथ दिखे थे एलिस-जेन्सेन हुआंग

-जेन्सेन हुआंग और एलिस हुआंग जून 2024 में ताइवान की कैपिटल ताइपे में साथ देखे गए थे. दोनों के बीच यह मीटिंग टेक ट्रेड शो के बाद हुई थी. उस रात Nvidia के दूसरे अधिकार वहां मौजूद थे.

-मई 2025 में टेक प्रदर्शनी कॉम्यूटेक्स के दौरान दोनों फिर साथ नजर आए. जेन्सेन ने एआई सप्लायर कंपनियों के अधिकारियों के लिए डिनर रखा था, जिसमें एलिस उनके पास ही बैठी थी.

मेगास्पीड ने 2024 में खरीदे 4.8 ट्रिलियन डॉलर के प्रोसेसर

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, मेगास्पीड ने साल 2024 में एडवांस्ड Nvidia चिप्स की बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू की. कंपनी ने सिर्फ दो साल में करीब 4.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के प्रोसेसर खरीदे. एलिस हुआंग ने AI चिप इंडस्ट्री के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्शन बनाए. वो अकसर टेक कॉन्फ्रेंस और प्राइवेट बिजनेस डिनर में शामिल होती थी.

एलिस पर नजर रख रही थीं US एजेंसियां

यूएस इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार एलिस हुआंग पर नजर बनाए हुए थी, जिसके बाद पता चला कि वो चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम कर रही थी. ट्रंप प्रशासन के बीच सर्कुलेट क्लासिफाइड इंटेलिजेंस असेसमेंट में एलिस की पहचान एक ऐसे असेट के तौर पर की गई, जिसे Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भर्ती किया गया.

मेगास्पीड का अलीबाबा से निकला कनेक्शन

अमेरिका ने चीन को चिप्स सेल करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन मेगास्पीड, Nvidia से कंप्यूटिंग टूल खरीदती है और फिर अलीबाबा जैसी चीन की दिग्गज कंपनियों को डेटा सेंटर की क्षमता किराए पर मुहैया कराती है. यही पूरा नेटवर्क अमेरिकी एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गया. यूएस एजेंसियों को शक है कि इससे चीनी कंपनियों को एडवांस्ड Nvidia चिप्स का एक्सेस मिल सकता है.

ट्रंप के करीबी माने जाते हैं जेन्सेन हुआंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जेन्सेन हुआंग के सपोर्ट में आए हैं. उन्होंने हुआंग को सम्मानित व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें सीईओ के पद रहना चाहिए. जेन्सेन को ट्रंप का करीबी माना जाता है.

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