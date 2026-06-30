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NPS का नया अवतार! सिर्फ पेंशन नहीं, मेडिकल इमरजेंसी में भी आएगा काम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

इस स्कीम का मकसद निवेशकों को बुढ़ापे के लिए पेंशन फंड की सुरक्षा देने के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किफायती हेल्थ इंश्योरेंस का डबल बेनिफिट देना है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 30, 2026, 04:49 PM IST

NPS का नया अवतार! सिर्फ पेंशन नहीं, मेडिकल इमरजेंसी में भी आएगा काम, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

सांकेतिक तस्वीर (Image Source- Freepik)

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अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा लगाते हैं या लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अगले दो-ढाई महीने (60 से 70 दिन) के भीतर एक नई और बेहद फायदेमंद स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है NPS स्वास्थ. 

अब तक NPS का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से होता था, लेकिन इस नई स्कीम के आने के बाद आपको पेंशन के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस का डबल फायदा मिलेगा यानी बुढ़ापे की लाठी के साथ-साथ बीमारी के समय इलाज का इंतजाम भी इसी फंड से हो जाएगा.

क्या है NPS स्वास्थ स्कीम?

PFRDA के चेयरमैन एस. रामन के मुताबिक, इस योजना को बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसके नियम व दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के ट्रायल के लिए आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया गया है. लेकिन जब यह पूरी तरह लॉन्च होगी, तो इसमें कई सरकारी और प्राइवेट बीमा कंपनियों को जोड़ा जाएगा ताकि ग्राहकों को अच्छे विकल्प मिल सकें. 

इस स्कीम का पूरा फोकस यह है कि आपकी पेंशन की बचत और हेल्थ इंश्योरेंस को एक साथ लिंक कर दिया जाए. पेंशन फंड मैनेजर्स अलग-अलग कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए ग्रुप टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस तैयार करेंगे. चूंकि यह एक ग्रुप इंश्योरेंस होगा, इसलिए इसका प्रीमियम आम तौर पर मिलने वाले व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस से काफी सस्ता और किफायती होने की उम्मीद है.

जेब पर नहीं पड़ेगा भारी मेडिकल खर्च का बोझ

NPS स्वास्थ का पूरा गणित बेहद आसान है. आपके कुल योगदान का एक छोटा हिस्सा एक खास हेल्थ सेविंग्स अकाउंट में जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा ग्रुप टॉप-अप पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने में इस्तेमाल होगा. अगर कभी आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो शुरुआती इलाज का खर्च आपके उसी हेल्थ सेविंग्स अकाउंट से कटेगा. अगर बीमारी बड़ी है और खर्च बढ़ जाता है, तो बाकी का पूरा क्लेम टॉप-अप इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी.

यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगी जो आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं. यह पूरी तरह आपकी खुद की बचत पर आधारित होगी, इसके लिए सरकार से किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

भारत में मिडिल क्लास परिवारों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अचानक आई किसी गंभीर बीमारी या सर्जरी के कारण उनकी बरसों की जमा-पूंजी एक झटके में खत्म हो जाती है, या फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसना पड़ता है. PFRDA इसी मेडिकल शॉक से आम जनता को बचाना चाहता है. सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने में अभी करीब 60 से 70 दिन का वक्त लगेगा.  

ये भी पढ़ें- नौकरी की चिंता छोड़िए, 2026 की इस सरकारी सख्ती ने खोल दिए कमाई के 3 गुप्त रास्ते, जहां बिना कंपटीशन बरसेगा पैसा

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