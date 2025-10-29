November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अगर नवंबर में आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करवाना है तो आपको छुट्टियों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. यहां देखें नवंबर में छुट्टियों की पूरी लिस्ट...

November Bank Holidays 2025: अगर नवंबर में आपको बैंक से जुड़ा कोई काम करवाना है तो आपको छुट्टियों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है. हालांकि नवंबर के महीने में अक्टूबर की तुलना में कम छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी इस माह कई ऐसे दिन हैं जब बैंकों में ताले लगे रहेंगे. नवंबर में देशभर के बैंक 9 से 10 दिनों तक बंद रह सकते हैं. इन छुट्टियों में रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार और कई क्षेत्रीय त्योहार और कुछ राज्यों के खास त्योहार शामिल हैं.

हालांकि इन छुट्टियों में डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहेंगी और आप बिना किसी रुकावट के अपना लेनदेन जारी रख पाएंगे.

यहां देखें नवंबर के बैंकों में छुट्टियों की सारी लिस्ट

1 नवंबर (शनिवार): कन्नड़ राज्योत्सव के लिए बेंगलुरु में और इगास-बग्वाल के लिए देहरादून में बैंक बंद रहेंगे.

2 नवम्बर (रविवार): देशभर में बैक बंद रहेंगे.

5 नवंबर (बुधवार): गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे.

7 नवंबर (शुक्रवार): वांगला महोत्सव के कारण शिलांग में बैंक बंद रहेंगे.

8 नवंबर (शनिवार): दूसरा शनिवार पर देशभर में बैंक बंद रहेंगे. बेंगलुरु में बैंक कनकदास जयंती के अवसर पर भी बंद रहेंगे.

9, 16, 23 और 30 नवंबर (रविवार): देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

22 नवम्बर (शनिवार): महीने के चौथे शनिवार को देशभर के बैंक बंद रहेंगे.

नवंबर में कुल मिलाकर बैंक 9 से 10 दिन बंद रह सकते हैं. अगर आपको चेक जमा करना है, पासबुक अपडेट करनी है या नकदी से जुड़ा कोई काम निपटाना है, तो ध्यान रखें कि ये काम कार्यदिवसों में ही करें क्योंकि छुट्टियों के दौरान ये सेवाएं बैंकों की ब्रांचों में उपलब्ध नहीं रहेंगी. हालांकि छुट्टी के दिनों में भी आप डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे.

