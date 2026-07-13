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IIT की डिग्री नहीं, फिर भी कैलिफोर्निया में मिला ₹2.6 करोड़ का पैकेज, जानें भारत के इंजीनियर से कैसे इंप्रेस हुई NVIDIA

सफलता सिर्फ बड़े कॉलेज की डिग्री की मोहताज नहीं है बल्कि इसे मजबूत स्किल, लगातार सीखने की आदत और मेहनत से हासिल किया जा सकता है. जानें कर्नाटक के इंजीनियर पृथ्वीराज पी की सफलता की कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 13, 2026, 04:19 PM IST

IIT की डिग्री नहीं, फिर भी कैलिफोर्निया में मिला ₹2.6 करोड़ का पैकेज, जानें भारत के इंजीनियर से कैसे इंप्रेस हुई NVIDIA

Prithviraj P की सफलता की कहानी. (Image: Prithviraj P Linkedin)

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अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि सिर्फ IIT या NIT से पढ़ाई करने वाले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या NVIDIA जैसी बड़ी टेक कंपनियों तक पहुंच सकते हैं तो कर्नाटक के इंजीनियर पृथ्वीराज पी की कहानी आपकी सोच बदल सकती है. उन्होंने साबित किया कि सफलता सिर्फ बड़े कॉलेज की डिग्री की मोहताज नहीं है बल्कि इसे मजबूत स्किल, लगातार सीखने की आदत और मेहनत से हासिल किया जा सकता है.

पृथ्वीराज ने कहां से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई?

पृथ्वीराज पी ने लिंक्डइन पर जानकारी दी कि उन्होंने दुनिया की टॉप AI और चिप निर्माता कंपनी NVIDIA में सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट इंजीनियर-डीप लर्निंग के तौर पर जॉइन किया है. वह कंपनी के हेडक्वॉर्टर कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं. पृथ्वीराज कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के कटमदेवराकोटे गांव से आते हैं. इस छोटे से गांव में पढ़ाई के लिए संसाधन और करियर गाइडेंस की सुविधाएं सीमित थीं. 

यह भी पढ़ें- बेटा बिस्तर पर था, मां पढ़ रही थी JEE की कोचिंग... फिर आया ऐसा रिजल्ट जिसने सबको भावुक कर दिया

पृथ्वीराज के पिता बैंक कर्मचारी हैं. साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर काम किया. उन्होंने IIT, NIT या किसी टॉप की सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान से पढ़ाई नहीं की बल्कि बेंगलुरु के PES यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. कॉलेज के दौरान ही उनकी दिलचस्पी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बढ़ी. उन्होंने खुद को सिर्फ कोर्स तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स, रिसर्च पेपर और लगातार कोडिंग के जरिए अपनी टेक्निकल समझ को और मजबूत किया.

NVIDIA में कैसे हुआ पृथ्वीराज पी का सिलेक्शन?

पृथ्वीराज ने लिंक्डइन पर NVIDIA में सिलेक्शन को लेकर लिखा- 'जो सपना एक छोटे से गांव में चुपचाप शुरू हुआ था, वह आज सच हो गया है.' उन्होंने बताया कि जिस माहौल में वे बड़े हुए, वहां ग्लोबल टेक कंपनियों में काम करना दूर का सपना लगता था. उन्हें कई बार असफलता मिली और उनका आत्मविश्वास भी डगमगाया लेकिन उन्होंने कभी भी मेहनत करना और सीखना नहीं छोड़ा. 

उन्होंने अमेरिका की Clarkson University से पोस्टग्रेजुएशन पूरा किया. इस दौरान नए माहौल में उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान हटने नहीं दिया और अपनी स्किल्स को और निखारने में जुटे रहे. लगातार मेहनत का नतीजा यह रहा कि NVIDIA की कठिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पार करके उन्होंने सॉफ्टवेयर डेलवेपमेंट इंजीनियर के पोस्ट पर सिलेक्शन पाया. यहां उनकी सैलरी 2.6 करोड़ रुपये के बराबर है और वह एआई और डीप लर्निंग टेक्निक पर काम कर रहे हैं.

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