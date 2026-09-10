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न कोई कॉलेज डिग्री और न प्रोफेशनल ट्रेनिंग... फिर यूपी की 'देहाती मैडम' कैसे यूट्यूब से कमा रहीं हर महीने हजारों रुपये?

आज हम आपको उस महिला की कहानी बताएंगे जिन्होंने पति का एक्सीडेंट होने के बाद परिस्थितियों से हार नहीं मानी. खुद यूट्यूब से इंग्लिश सीखा और इसी प्लेटफॉर्म से अब लाखों दर्शकों को सीखा भी रही हैं. अब हर महीने वह इससे हजारों की कमाई कर रही हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 10, 2026, 02:25 PM IST

न कोई कॉलेज डिग्री और न प्रोफेशनल ट्रेनिंग... फिर यूपी की 'देहाती मैडम' कैसे यूट्यूब से कमा रहीं हर महीने हजारों रुपये?

देहाती मैडम यशोदा लोधी की कहानी. (Image Credit: The Dehati Madam Youtube)

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समाज की रूढ़ियों को तोड़कर एक अलग रास्ते पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती. लेकिन जो भी हिम्मत करके ऐसा कर दिखाता है, वह दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है. यूपी की यशोदा लोधी भी आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. यूट्यूब की दुनिया में लोग उन्हें देहाती मैडम के नाम से जानते हैं. यशोदा में समाज की बेड़ियों से आजाद होकर कुछ कर गुजरने का साहस था जिसकी वजह से ही वह आज यूट्यूब पर मशहूर हैं और अपने खूबसूरत सफर से दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही हैं. 

4 साल पहले एक घटना ने पूरी तरह से बदल दी थी यशोदा की जिंदगी

देहाती शब्द का इस्तेमाल अक्सर किसी को असभ्य या गंवार बताने के लिए किया जाता है. लेकिन यूपी के छोटे से गांव की इस गृहिणी ने इस शब्द को ही अपनी ताकत बना लिया और अब यही शब्द उनके यूट्यूब करियर की एक पहचान बन गया है. यशोदा उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की सिराथु नगर पंचायत के लोधन का पुरवा गांव की रहने वाली हैं. 4 साल पहले उनकी जिंदगी तब बदल गई जब एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उनके पति ने बिस्तर पकड़ लिया था. 

अपनी परिस्थिति पर आंसू बहाने के बजाय उन्होंने कुछ नया सीखने की ठानी और  अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके कमाई के तरीके खोजने का फैसला किया. उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं थी जिसे वह अपनी कमाई का जरिया बना सकें. यशोदा ने इससे पहले भी यूट्यूब पर शुरुआत की थी लेकिन उनका चैनल सफल नहीं हो पाया था. आखिरकार उन्होंने यूट्यूब से ही इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया और अपने आसपास के गांववालों और गृहिणियों को इसे पढ़ाना शुरू किया.

अब यूट्यूब पर हैं 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स

उन्होंने यूट्यूब के लिए यह कहते हुए एक वीडियो बनाया कि 'कौन कहता है कि गांव के लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते.' 26 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और अब उनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. उनके कुछ वीडियो पर तो लाखों व्यूज भी हैं. वह रोजमर्रा के कामों जैसे खाना बनाने के दौरान इंग्लिश में बातचीत कैसे करें, जैसे वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाती हैं. 

यशोदा के कंटेंट को उनकी सरलता ही खास बनाती है. साड़ी में बिंदी लगाए हुए वह अपने घर से ही अपने वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और आसान सी इंग्लिश में रोजमर्रा की बातचीत को दर्शकों को समझाती हैं. इंग्लिश को किसी मुश्किल विषय की तरह दिखाने की जगह वह प्रैक्टिकल चीजों और आम बातचीत वाले वाक्यों का उपयोग करती हैं जिसका इस्तेमाल उनके दर्शक अपन रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकें. 

क्या सिखाती है यशोदा की कहानी? 

यशोदा की कहानी उन महिलाओं और गृहिणियों के लिए काफी प्रेरणादायक है जिन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करके रोजगार पाने के मौके नहीं मिले. उनके यूट्यूब चैनल पर अब करीब 3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं. विलेज स्कॉयर की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, वह हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपये तक अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कमा रही हैं. 

यूपी के एक छोटे से गांव से ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक जाना-माना चेहरा बनने तक यशोदा की कहानी दिखाती है कि  कैसे दृढ़ इच्छाशक्ति, खुद को लगातार बेहतर बनाने की आकांक्षा और एक साधारण सा स्मार्टफोन भी नए दरवाजे खोल सकता है. 

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