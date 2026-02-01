FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

बिजनेस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. इससे पहले वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची. राष्ट्रपति ने उन्हें दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 01, 2026, 11:01 AM IST

Image source- President of India X Account

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. वह  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ संसद पहुंच चुकी हैं. संसद पहुंचने से पहले वह अपनी पूरी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची थी. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट 2026-27 की कॉपी सौंपी. इस दौरान सीतारमण ने अपने ट्रेडमार्क 'डिजिटल बही-खाता' के साथ तस्वीर खिंचवाई, जो लाल रंग के कपड़े में लिपटा एक टैबलेट है जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है.

दही-चीनी खिलाते हुए वीडियो आया सामने

वहीं राष्टपति द्रौपदी मुर्मु ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए हाथ से बुनी हुई कांचीवरम सिल्क साड़ी में दिख रही हैं, जो तमिलनाडु की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा को दिखाती है. साड़ी का रंग बैंगनी है और इसमें हल्के सुनहरे-भूरे रंग के चेक पैटर्न (कट्टम) बने हुए हैं. बॉर्डर में कॉफी ब्राउन धागों का नाज़ुक काम किया गया है. राष्ट्रपति का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है.  

वित्त मंत्री बजट ऐसे समय पर पेश कर रही हैं, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं और टैरिफ से प्रभावित कई सेक्टर्स राहत की उम्मीद कर रहे हैं. इस कारण बजट 2026 में बाजार का ध्यान इंडस्ट्री और निर्यात से जुड़े ऐलान पर हो सकता है.

विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों से बातचीत करेंगी वित्त मंत्री

इसके अतिरिक्त संसद में सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने के बाद, वित्त मंत्री सीतारमण देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों से बातचीत करेंगी. आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल के तहत, छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण भी देखेंगे, जिससे उन्हें वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही में से एक को देखने का अवसर मिलेगा.

कर्तव्य भवन-1 स्थित वित्त मंत्रालय का दौरा

इन छात्रों का चयन वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न शैक्षणिक विषयों से किया गया है और वे भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे कर्तव्य भवन-1 स्थित वित्त मंत्रालय का दौरा भी करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके इसके कामकाज, नीति निर्माण प्रक्रियाओं और राष्ट्र निर्माण में संस्थानों की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे.

आईएएनएस इनपुट के साथ

