CBI ने दिल्ली पुलिस के एसआई और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया | देश के मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए-राजू दास

Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त

Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज

कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt

कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ

Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त

Dwarka Expressway Toll Passes: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नए टोल वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ यात्री मानक 220-340 रुपये के बजाय केवल 7 रुपये प्रति यात्रा का भुगतान करते हैं. लेकिन आज आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 20, 2025, 06:53 PM IST

Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त

Dwarka Expressway Toll Passes

National Highway Authority of India ने पिछले हफ्ते द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर जानकारी दी थी कि बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल की वसूली शुरू हो गई है. ऐसे में जो लोग इस रास्ते से सफर करते हैं. उनके लिए मासिक और सालाना पास भी सुविधा मिलेगी. वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नए टोल वाले द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ यात्री मानक 220-340 रुपये के बजाय केवल 7 रुपये प्रति यात्रा का भुगतान करते हैं. लेकिन आज आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं.

क्या 7 रुपये है टोल फीस?

सोशल मीडिया पर ये दावा पूरी तरह से झूठा है. दरअसल, NHAI ने मासिक और सालाना पास शुरू किया है. मासिक पास की कीमत 340 रुपये है, जिसमें लोग कम से कम 50 ट्रिप कर सकते हैं. हालांकि 340 रुपये में 50 ट्रिप का मतलब ये है कि प्रति ट्रिप 7 रुपये पड़ रही है. हालांकि ये मासिक पास में ही उपलब्ध है. 

कैसे काम करता है 340 रुपये का मासिक पास? (How Does the Rs 340 Local Pass Work?)

रियायती पास उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो काम, स्कूल या नियमित यात्रा के लिए प्रतिदिन टोल का उपयोग करते हैं। यहां सरलीकृत विवरण दिया गया है:

  • मानक एकतरफा टोल- करीब 220 रुपये
  • 24 घंटे का रिटर्न टोल- करीब 330 रुपये
  • नियमित मासिक पास (non-local users)- 50 यात्राओं के लिए लगभग 7,360 रुपये
  • स्थानीय कम्यूटर पास (local users)- 50 यात्राओं के लिए 340 रुपये

NHAI ने टोल प्लाजा पर पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं, जहां स्थानीय पास जारी करने में 20-30 मिनट लगते हैं. FASTag अनिवार्य बना हुआ है, क्योंकि पास सीधे यात्री के FASTag खाते से लिंक होता है. जब टोलिंग शुरू हुई तो अस्थायी राहत उपाय भी शुरू किए गए, जिनमें स्थानीय लोगों के लिए प्रत्येक तरफ तीन टोल-फ्री लेन और संक्रमण के दौरान भ्रम से बचने के लिए एक छोटी छूट अवधि शामिल थी.

कैसे मिलेगा 340 वाला पास? (Who Is Eligible for Rs 340 Local Pass?)

रियायती पास केवल द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिजवासन और खेड़की दौला टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए है. इस पास को लेने के लिए आपको ये दस्तावेज लाने होंगे. 

  • वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)
  • आधार या 20 किमी के भीतर निवास दर्शाने वाला पते का वैध प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Good News: अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा 340 रुपये का भारी टोल, चुकाने होंगे बस 7 रुपये... जान लें ज़रूरी शर्त
Pregnancy अनाउंसमेंट पोस्ट में सोनम कपूर ने पहनी प्रिंसेस डायना की आइकॉनिक ड्रेस, पति आनंद बोले- डबल ट्रबल
SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...
रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
ENG vs AUS: 143 साल पुरानी एशेज ट्रॉफी के अंदर आखिर क्या है? जानें पूरा इतिहास
रिलीज हुए ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में रहेंगे अनसोल्ड! सभी टीमें कर सकती हैं नजरअदांज
कितनी पढ़ी-लिखी है बिहार की नई सरकार? किसी ने सिविल इंजीनियरिंग तो किसी ने की है D.Litt
कौन हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में बने मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है नेटवर्थ
रात को खाना खाने के बाद वॉक करने से शरीर में क्या होते हैं बदलाव, आप जानते हैं?
बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
