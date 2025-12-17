Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट कहती है कि वेतन बढ़ोतरी के फैसले में कर्मचारी का व्यक्तिगत प्रदर्शन, महंगाई का असर और नौकरी बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति जैसे प्रमुख कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं.

देश के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के औसत वेतन में अगले साल यानी 2026 से करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कंपनियां बोनस, स्किल और परफॉरमेंस के बेस पर बढ़ोतरी करेगी. वहीं बुधवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है. वैश्विक सलाहकार कंपनी 'मर्सर' की वेतन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार, , कंपनियां अब सैलरी और फायदे की ऐसी व्यवस्था बना रही हैं, जिसमें कर्मचारी को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि करियर में आगे बढ़ने और बेहतर कामकाजी अनुभव भी मिले सकें.

1500 ज्यादा कंपनियां और 8000 से ज्यादा पद

इस सर्वेक्षण में 1,500 से ज्यादा कंपनियों और 8,000 से ज्यादा पदों का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि अब अल्पकालिक प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन से जुड़े बोनस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. साथ ही कंपनियां स्किल पर आधारित ​कदम बढ़ा रही हैं, ताकि जरूरी और दुर्लभ कौशल वाले कर्मचारियों को बेहतर पहचान और पैसा मिल सके.

9 से साढ़े नौ प्रतिशत की हो सकती है बढ़ोतरी

मर्सर की सलाहकार प्रमुख मालती के.एस. ने कहा कि सर्वे से पता चलता है कि भारत में कंपनियां लागत दबाव और अच्छी प्रतिभाओं को बनाए रखने के बीच सैलरी बढ़ाने की तरफ टिकी रहेंगी" एरिया के हिसाब से देखें तो साल 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों और वाहन उद्योग में होने की उम्मीद है. इस दौरान उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वेतन 9.3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जबकि वाहन उद्योग का वेतन 9.5 प्रतिशत बढ़ सकता है.

आईटी और डिजिटल एआई में बढ़ा है रूझान

वहीं आईटी से सर्विस और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के कर्मचारी सुविधाओं एवं खुशहाली के मामले में आगे बने हुए हैं. डिजिटल बदलाव एआई और इसकी बढ़ती जरूरतों के चलते कर्मचारियों के कौशल आधारित भुगतान का रुझान तेज हुआ है.रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नये श्रम कानूनों के लागू होने से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मजबूत होंगी.

