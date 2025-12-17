FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

IPL 2026 नीलामी में बिकने के बाद सामने आया Karthik Sharma का रिएक्शन, एमएस धोनी के साथ खेलने पर दिया बड़ा बयान

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeबिजनेस

बिजनेस

Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट कहती है कि वेतन बढ़ोतरी के फैसले में कर्मचारी का व्यक्तिगत प्रदर्शन, महंगाई का असर और नौकरी बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति जैसे प्रमुख कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 17, 2025, 05:24 PM IST

Salary Hike In 2026: अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के औसत वेतन में अगले साल यानी 2026 से करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कंपनियां बोनस, स्किल और परफॉरमेंस के बेस पर बढ़ोतरी करेगी. वहीं बुधवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है. वैश्विक सलाहकार कंपनी 'मर्सर' की वेतन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार, , कंपनियां अब सैलरी और फायदे की ऐसी व्यवस्था बना रही हैं, जिसमें कर्मचारी को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि करियर में आगे बढ़ने और बेहतर कामकाजी अनुभव भी मिले सकें.

1500 ज्यादा कंपनियां और 8000 से ज्यादा पद

रिपोर्ट कहती है कि वेतन बढ़ोतरी के फैसले में कर्मचारी का व्यक्तिगत प्रदर्शन, महंगाई का असर और नौकरी बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति जैसे प्रमुख कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं. इस सर्वेक्षण में 1,500 से ज्यादा कंपनियों और 8,000 से ज्यादा पदों का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि अब अल्पकालिक प्रोत्साहन यानी प्रदर्शन से जुड़े बोनस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. साथ ही कंपनियां स्किल पर आधारित ​कदम बढ़ा रही हैं, ताकि जरूरी और दुर्लभ कौशल वाले कर्मचारियों को बेहतर पहचान और पैसा मिल सके.

9 से साढ़े नौ प्रतिशत की हो सकती है बढ़ोतरी

मर्सर की सलाहकार प्रमुख मालती के.एस. ने कहा कि सर्वे से पता चलता है कि भारत में कंपनियां लागत दबाव और अच्छी प्रतिभाओं को बनाए रखने के बीच सैलरी बढ़ाने की तरफ टिकी रहेंगी" एरिया के हिसाब से देखें तो साल 2026 में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों और वाहन उद्योग में होने की उम्मीद है. इस दौरान उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वेतन 9.3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जबकि वाहन उद्योग का वेतन 9.5 प्रतिशत बढ़ सकता है.

आईटी और डिजिटल एआई में बढ़ा है रूझान

वहीं आईटी से सर्विस और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के कर्मचारी सुविधाओं एवं खुशहाली के मामले में आगे बने हुए हैं. डिजिटल बदलाव एआई और इसकी बढ़ती जरूरतों के चलते कर्मचारियों के कौशल आधारित भुगतान का रुझान तेज हुआ है.रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नये श्रम कानूनों के लागू होने से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मजबूत होंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Cheap Air Purifier: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
Cheapest Air Purifier For Home: 5000 से कम है बजट? ये 5 एयर प्यूरीफायर के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे बेस्ट
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
MORE
Advertisement