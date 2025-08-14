New RBI Rule: RBI ने बदल दिया नियम, अब कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे चेक, पूरी डिटेल यहां जानें
डीएनए मनी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बैंकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वो कुछ घंटों के अंदर ही चेक क्लियर कर दें. अब तक इस काम के लिए बैंक एक से दो दिन का समय लगा देते थे.
RBI ने चेक क्लियरेंस को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. 4 अक्टूबर से चेक क्लियर होने में एक-दो दिन की बजाए कुछ घंटों का समय ही लगेगा. RBI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम में लगातार क्लियरिंग और सेटलमेंट की व्यवस्था दो फेज़ में लागू की जाएगी. पहला फेज़ 4 अक्टूबर और दूसरा फेज़ 3 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा.
RBI ने लिखा, " यह तय किया गया है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम को कंटीन्यूअस क्लियरिंग और सेटलमेंट में तब्दील किया जाएगा. यह काम दो फेज़ में होगा. पहला फेज़ 4 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा और दूसरा फेज़ 3 जनवरी, 2026 से. सभी बैंक अपने ग्राहकों को चेक क्लियरिंग प्रोसेस में बदलाव की जानकारी दें. बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि बताई गई तारीखों से चेक क्लियरिंग में बदलाव की व्यवस्था के लिए तैयार हो जाएं."
RBI ने कहा कि सुबह 10 से शाम चार बजे तक प्रेजेंटेशन सेशन चलेगा. इस दौरान ब्रांच को मिले चेक्स स्कैन किये जाएंगे और क्लियरिंग हाउस को भेजे जाएंगे. सुबह 10 से शाम 4 बजे तक यह प्रोसेस लगातार चेलगी. क्लियरिंग हाउस चेक की फोटो को उस बैंक को भेजेगा जिसमें आपका अकाउंट है.
बैंक उस चेक पर कंफर्मेशन भेजेगा, ये कंफर्मेशन नेगेटिव या पॉज़िटिव हो सकता है. कंफर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा. कंफर्मेशन मिलने के बाद चेक क्लियरिंग हाउस चेक क्लियर करेगा.
