ब्रेकिंग न्यूज़

गुरुग्राम- मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत, निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरी, 7 की मौत, मलबे में 4-5 मजदूरों के दबे होने की आशंका, हादसे के वक्त दीवार के पास काम कर रहे थे सभी

बिजनेस

LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सरकार ने LPG सिलिंडर बुक करने के नियमों में बदलाव कर दिया है. वेटिंग पीरियड 21 से 25 दिन कर दिया गया है.

Kusum Lata

Updated : Mar 09, 2026, 11:20 PM IST

अब 25 दिन से पहले बुक नहीं कर सकेंगे सिलिंडर. फोटो- ANI

LPG Cylinder Booking Rule: केंद्र सरकार ने LPG सिलिंडर बुक करने के नियमों में बदलाव किया है. अब एक घरेलू सिलिंडर बुक करने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलिंडर बुक किया जा सकेगा. अब तक यह सीमा 21 दिन की थी. सरकार ने ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच मिडिल ईस्ट में बने हालात के बीच पैनिक बायिंग के संकेत मिल रहे थे, इसी वजह से जमाखोरी रोकने के मकसद से बुकिंग के लिए 25 दिन का गैप तय किया गया है.

भारत में LPG का पर्याप्त स्टॉक है- अधिकारी

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. इस स्टॉक को प्रभावी तरीके से मैनेज करने के लिए बुकिंग का समय बढ़ाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में बदले हालात के बीच ग्राहकों में आशंका बढ़ गई थी कि आपूर्ति बाधित हो सकती है, इस वजह से बुकिंग में सामान्य से 15 से 20 प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गई थी. 

एक अधिकारी ने कहा कि 25 दिन के वेटिंग पीरियड को लेकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सामान्य परिवारों में एक साल में 14.2 किलो के 7 से 8 सिलिंडर का इस्तेमाल होता है. सामान्य तौर पर परिवारों को छह सप्ताह से पहले नए सिलिंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. 

दो दिन पहले ही बढ़ी थी कीमत

सरकार ने दो दिन पहले ही घरेलू LPG सिलिंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की है. 7 मार्च से LPG सिलिंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं. अब दिल्ली NCR में घरेलू सिलिंडर की कीमत 910.50 रुपये हो गई है, वहीं मुंबई में कीमत 912.50 रुपये हैं.

पेट्रोल-डीज़ल की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ेगी

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल की दर से बिक रहा है. हालांकि, इसका असर भारतीय बाज़ार पर फिलहाल नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी. उन्होंने जानकारी दी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां मौजूदा लागत का भार उठाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार ग्लोबल ऑयल मार्केट पर नज़र रखे हुए है, फिलहाल पेट्रोल-डीज़ल की कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.

IANS इनपुट के साथ.

