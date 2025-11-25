New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes: आने वाले दिनों में देश में नए लेबर कोड लागू होने वाले हैं. कई कर्मचारियों को ये चिंता है कि नए लेबर कोड आ जाने की वजह से उनकी टेक हॉम सैलरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, आइए जातने है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है.

New Labour Codes: देश में नए लेबर कोड लागू होने जा रहे हैं. New Labour Codes लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी घट जाएगी? कई लोगों को इसे लेकर चिंता भी हो रही है, हालांकि कुछ तय नहीं है, ये चिंता सही भी हो सकती है. क्योंकि नए सुधार का उद्देश्य भले ही लेबर फ्रेमवर्क को सरल करना है. इसमें कुछ बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट कर्मचारियों की जेब पर सीधे असर डाल सकते हैं.

4 लेबर कोड= 29 पुराने कानून

दरअसल चार लेबर कोड कुल 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर रहे हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर वर्कप्लेस नियमों तक सब कुछ बदल रहा है. इसमें से कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है 'वेतन' की परिभाषा का विस्तार, जिसके तहत अब कुल वेतन का 50% हिस्सा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होगा. इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा के भुगतान में स्थिरता आएगी.

अगर PF बढ़ेगा तो टेक हॉम सैलरी घटेगी

अब चिंता इस बात की है कि अगर PF बड़े हिस्से पर लागू होगा तो जाहिर से बात है कि टेक हॉम सैलरी पर इसका असर पड़ेगा. TeamLease सर्विसेज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए, कहते हैं 'अब CTC का 50% हिस्सा ही 12% EPF कटौती के लिए आधार होगा. अगर आपकी CTC नहीं बदलती है, तो आपकी EPF कटौती बढ़ेगी और टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

अब मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल

ए लेबर कोड के तहत वेजेज (wages) के कैलकुलेशन में अब मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होंगी - बेसिक पे (Basic Pay), डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) और रिटेनिंग अलाउंस. सरकार के 21 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के जरिये लागू किए गए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020) के मुताबिक, “वेज में अब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे. कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा (या सरकार द्वारा तय प्रतिशत) इन तीनों से मिलकर आना चाहिए, ताकि ग्रैच्युटी (Gratuity Corpus), पेंशन (Pension) और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के कैलकुलेशन में एकरूपता रहे.”

