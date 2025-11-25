FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पोस्टर लगे, नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का एलान, 6 दिसंबर को बेलडांगा में रखी जाएगी नींव | अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की-हिमंता | सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Volcanic Ash Benefits: ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes: आने वाले दिनों में देश में नए लेबर कोड लागू होने वाले हैं. कई कर्मचारियों को ये चिंता है कि नए लेबर कोड आ जाने की वजह से उनकी टेक हॉम सैलरी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, आइए जातने है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 25, 2025, 01:32 PM IST

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

New Labour Codes: देश में नए लेबर कोड लागू होने जा रहे हैं.  New Labour Codes लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी घट जाएगी? कई लोगों को इसे लेकर चिंता भी हो रही है, हालांकि कुछ तय नहीं है, ये चिंता सही भी हो सकती है. क्योंकि नए सुधार का उद्देश्य भले ही लेबर फ्रेमवर्क को सरल करना है. इसमें कुछ बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट कर्मचारियों की जेब पर सीधे असर डाल सकते हैं. 

4 लेबर कोड= 29 पुराने कानून

दरअसल चार लेबर कोड कुल 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर रहे हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर वर्कप्लेस नियमों तक सब कुछ बदल रहा है. इसमें से कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है  'वेतन' की परिभाषा का विस्तार, जिसके तहत अब कुल वेतन का 50% हिस्सा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी  और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होगा. इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा के भुगतान में स्थिरता आएगी.

अगर PF बढ़ेगा तो टेक हॉम सैलरी घटेगी

अब चिंता इस बात की है कि अगर PF बड़े हिस्से पर लागू होगा तो जाहिर से बात है कि टेक हॉम सैलरी पर इसका असर पड़ेगा. TeamLease सर्विसेज  सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए, कहते हैं  'अब CTC का 50% हिस्सा ही 12% EPF कटौती के लिए आधार होगा. अगर आपकी CTC नहीं बदलती है, तो आपकी EPF कटौती बढ़ेगी और टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

 अब मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल

ए लेबर कोड के तहत वेजेज (wages) के कैलकुलेशन में अब मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होंगी - बेसिक पे (Basic Pay), डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) और रिटेनिंग अलाउंस.  सरकार के 21 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के जरिये लागू किए गए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020) के मुताबिक, “वेज में अब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे. कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा (या सरकार द्वारा तय प्रतिशत) इन तीनों से मिलकर आना चाहिए, ताकि ग्रैच्युटी (Gratuity Corpus), पेंशन (Pension) और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के कैलकुलेशन में एकरूपता रहे.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
MORE
Advertisement
धर्म
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
MORE
Advertisement