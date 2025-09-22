हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
Delhi Traffic Advisory: रामलीला, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी
'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान
क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी
लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल
RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स
Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ
UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती
आज से लागू हुई GST की नई दरें! दूध, पनीर, साबुन से लेकर TV, फ्रिज, कार-बाइक तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता... यहां देखें पूरी डिटेल्स
डीएनए मनी
GST 2.0 आने के बाद बाजार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. इस सुधार का उद्देश्य महंगाई से जूझ रहे परिवारों को राहत देना है.
GST 2.0: देश की टैक्स व्यवस्था को आम लोगों के लिए आसान और किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से GST 2.0 लागू हो गया है. इसके तहत रोजमर्रा के उपयोग की कई चीजें अब पहले से सस्ती हो गई हैं. वहीं, सरकार ने लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स दरें बढ़ा दी हैं. इस सुधार का उद्देश्य महंगाई से जूझ रहे परिवारों को राहत देना और राजस्व जुटाने के साथ ही अनावश्यक उपभोग को नियंत्रित करना है.
सरकार ने नए GST ढांचे को तीन हिस्सों में बांटा है. जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को या तो जीरो टैक्स पर रखा गया है या कम स्लैब में डाला गया है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गाड़ियां और होटल-सर्विस जैसे सेक्टर को 18% स्लैब में रखा गया है. लक्जरी आइटम्स, बड़ी गाड़ियां और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया है.
अब दूध, पनीर, रेडी टू ईट रोटी-पराठा, ब्रेड, पिज्जा, नोटबुक, पेंसिल, प्रैक्टिस बुक, जीवन रक्षक दवाइयां और हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई GST नहीं लगेगा.
खाद्य तेल, घी, चीनी, मिठाइयां, बिस्कुट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर, बच्चों की दूध की बोतल, फर्नीचर, कृषि उपकरण, थर्मामीटर, चश्मा और रेडीमेड कपड़े (₹2,500 तक) अब 5% GST पर मिलेंगे.
टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी बाइक, होटल रूम (₹7,500 से कम) और सिनेमा टिकट (₹100 तक) पर 18% GST लगेगा.
खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, नोटबुक, पेंसिल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, दवाइयां, बीमा पॉलिसी, टीवी, एसी, कार, बाइक और कृषि उपकरण अब पहले से सस्ते हो गए हैं.
यह भी पढ़ें: UNESCO World Heritage: भारत के ये 7 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, जानें किसने अर्जित किया सम्मान?
350cc से बड़ी बाइक, SUV, लक्जरी कारें, रेसिंग कारें, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कैफीनयुक्त ड्रिंक्स, जुआ-सट्टेबाजी और कैसीनो सेवाएं अब महंगी हो गई हैं. इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.