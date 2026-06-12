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2172 करोड़ का लोन सिर्फ 579 करोड़ में सेटल! NARCL पर उठे सवाल, जवाब देने से क्यों बच रही कंपनी?

बैंक NARCL और IDRCL के लोन सेटलमेंट में की गई बड़ी गड़बड़ी का ज़ी मीडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने खुलासा किया है. इसमें 1593 करोड़ रुपये का खेल हुआ है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 12, 2026, 04:51 PM IST

2172 करोड़ का लोन सिर्फ 579 करोड़ में सेटल! NARCL पर उठे सवाल, जवाब देने से क्यों बच रही कंपनी?

narcl loan settlement 2172 crore loan settled at 579 crore

(Credit Image AI)

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परिवेश वात्स्यायन/बात जब भी जनता के पैसे की होती है, तो जवाबदेही भी उसकी उतनी ही ज्यादा और महत्वपूर्ण होती है. इसी को लेकर जी ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के एक ऐसे खेल को खोल दिया है, जो कंपनी ने नियमों की अनदेखी कर लोन सेटलमेंट के नाम पर पब्लिक मनी के साथ किया है. Zee इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि NARCL ने 2172 करोड़ का कर्ज महज 579 करोड़ रुपये में सेटल कर लिया. इसमें जनता को एक या दों नहीं, बल्कि 1593 करोड़ रुपये का चूना लगा है. जी मीड‍िया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानते हैं पूरा खेल...

2172 करोड़ का क्लेम मात्र 579 करोड़ में कर लिया सेटलमेंट

Zee मीडिया की इंवेस्टिगेशन टीम को इस मामले में कई अहम दस्तावेज मिले हैं. इनमें एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के मामले में NARCL और IDRCL की स्वीकृत दावा अकाउंट करीब 2,172 करोड़ रुपये थी. इस मामले के समाधान के लिए बनाई गई वित्तीय लेनदारों की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में अकेले NARCL के पास 100 प्रतिशत वोटिंग राइट्स थे. ऐसे में वित्तीय लेनदारों की तरफ से फैसला लेने और सेटलमेंट की पूरी कमान अकेले NARCL के पास ही थी. इसके बावजूद इस मामले में ऋणमुक्ति प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) जारी कर दिया गया, जिसक चलते आंकड़े पूरी तरह से बदल गये. इस पूरे लोन मामले का निपटान मात्र 550 करोड़ रुपये मूलधन और 29.24 करोड़ रुपये के डिलेड इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ कुल करीब 579.24 करोड़ रुपये में कर सेंटलमेंट कर दिया गया. 

NARCL इकलौता सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बनकर उभरा

दस्तावेज़ साफ बताते हैं कि एग्सन ग्लोबल पर बैंकों का एक बहुत बड़ा कर्ज था, जो बाद में इस बैड बैंक यानी NARCL/IDRCL के पास ट्रांसफर हुआ. इसके बाद NARCL इकलौता सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर बनकर उभरा. ZEE मीडिया ये दावा नहीं कर रहा कि ये सेटलमेंट गैर-कानूनी है, लेकिन हमारे पास मौजूद दस्तावेज जो सवाल उठा रहे हैं, वो बेहद गंभीर हैं. क्योंकि एडमिटेड क्लेम 2,172 करोड़ रुपये का था. फाइनल सेटलमेंट 579 करोड़ रुपये में हुआ. इसका सीधा अंतर लगभग 1593 करोड़ रुपये का है, ऐसे में सवाल उठता है कि इस 1,593 करोड़ रुपये के नुकसान या डिस्काउंट की 'प्राइस डिस्कवरी' का पब्लिक रिकॉर्ड कहां है?

दिल्ली की हयात रीजेंसी का विवाद

ऐसा ही मामला दिल्ली होटल हयात रीजेंसी का था.इस मशहूर होटल पर एक समय पर 6-6 बैकों का कर्ज था. बैकों का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद होटल ने बैंकों के लोन सेटलमेंट की पेशकश की थी, लेकिन इसके सेटलमेंट पर भी सवाल उठे तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने भीकाजी कामा प्लेस में मौजूद हयात होटल की वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड, बकाया पैसों की जानकारी मांग ली. अब ये केस कोर्ट में है.

जी मीडिया ईमेल और संपर्क पर NARCL ने नहीं दिया गया कोई जवाब

जब जी मीड‍िया ने NARCL का पक्ष जानने की कोशिश की तो बीते 1 जून से उनका कोई जवाब नहीं मिला. NARCL को बकायदा ई-मेल के जरिए ये तमाम सवाल भेजे गये थे. हमने 9 जून तक उनके आधिकारिक जवाब का इंतजार किया, जब जवाब नहीं आया, तो 10 जून को ज़ी मीडिया के संवाददाता खुद मुंबई स्थित NARCL के दफ्तर पहुंचे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं मिला. ऐसे में साफ है कि NARCL के अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं. हमारी टीम NARCL की इस अनदेखी को वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाने की भी कोशिश कर रही है.

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