15,000 का बजट और 9 टू 5 की बोरिंग जॉब! कैसे इस शख्स ने घर की छत पर बना दिया ₹2 करोड़ का बिजनेस?

क्या आप भी अपनी 9 से 5 की जॉब और हर महीने की सीमित सैलरी से थक चुके हैं? अगर हां, तो ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी.

कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठना, 9 से 5 की वही घिसी-पिटी जिंदगी और हर महीने सैलरी का इंतजार करना, ये आज के ज्यादातर कॉर्पोरेट युवाओं की कहानी है. लेकिन कुछ लोग इस कम्फर्ट जोन को लात मारकर कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता. ऐसी ही एक बेहद प्रेरणादायक और सच्ची कहानी है बिहार के रहने वाले संजीव कुमार की, जिन्होंने अपनी अच्छी-खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और अपने घर से मशरूम का करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है.

कॉर्पोरेट की 'बोरिंग' लाइफ से एग्रीप्रेन्योर बनने का सफर

संजीव कुमार कभी दिल्ली-एनसीआर में एक बेहतरीन कॉर्पोरेट जॉब में थे. सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दिल में हमेशा से कुछ अपना करने की चाहत थी. वो 9-से-5 की इस लाइफस्टाइल से ऊब चुके थे और अपने देश की मिट्टी से जुड़कर कुछ बड़ा करना चाहते थे.

मशरूम फार्मिंग कितने बजट से शुर की?

जब उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो उनके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था. द बेटर इंडिया और योरस्टोरी को दिए इंटरव्यू में कुमार ने बताया था कि उन्होंने महज 15,000 से 20,000 रुपये के शुरुआती बजट के साथ अपने घर की छत और एक छोटे से हिस्से से काम शुरू करने की सोची. उन्होंने पारंपरिक खेती के बजाय मशरूम फार्मिंग को चुना, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती.

कैसे ₹15,000 से खड़ा हुआ ₹2 करोड़ का बिजनेस?

संजीव ने शुरुआत में ओयस्टर और बटन मशरूम जैसी वैरायटी से शुरुआत की, लेकिन असली गेम-चेंजर साबित हुए एक्जोटिक मशरूम जैसे- शिटाके और मिल्की मशरूम. इन मशरूम्स की खासियत यह है कि इनकी बाजार में कीमत आम मशरूम से कई गुना ज्यादा होती है और इन्हें उगाने के लिए बंद कमरे या छत पर वर्टिकल फार्मिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है.

शुरुआत में संजीव को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सही तापमान बनाए रखना, नमी को कंट्रोल करना और सही बीज ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी. लेकिन एक पढ़े-लिखे प्रोफेशनल होने के नाते उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने इंटरनेट और कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से तकनीक को समझा. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी.

उनकी छत पर उगाए गए इन प्रीमियम मशरूम्स की क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि लोकल मार्केट के साथ-साथ बड़े-बड़े फाइव-स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स से सीधे ऑर्डर्स मिलने लगे. आज संजीव की कंपनी न सिर्फ देश के बड़े शहरों में मशरूम सप्लाई करती है, बल्कि इसका टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक का हो चुका है.

युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक

संजीव कुमार की यह कहानी साबित करती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपये या एकड़ में फैली जमीन की जरूरत नहीं होती. जरूरत होती है तो बस सही विजन, थोड़ी सी हिम्मत और सही तकनीक की. आज संजीव न सिर्फ खुद एक सफल बिजनेसमैन हैं, बल्कि वे देश के हजारों युवाओं और किसानों को मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी आत्मनिर्भर बन सकें.