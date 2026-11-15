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मुंबईकरों को इस साल महंगाई का आठवां झटका... ₹1.50 महंगी हुई CNG, अब 1 किलो के लिए चुकाने होंगे ₹91.50

CNG Price Hike: मुंबई में सीएनजी की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जानें इस साल अब तक कब-कब बढ़े दाम...

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Jaya Pandey

Updated : Nov 15, 2026, 10:10 AM IST

मुंबईकरों को इस साल महंगाई का आठवां झटका... ₹1.50 महंगी हुई CNG, अब 1 किलो के लिए चुकाने होंगे ₹91.50

मुंबई में 91.50 रुपये प्रति किलो हो गया CNG का दाम. (Image Credit: ANI)

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CNG Price Hike: मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले सीएनजी वाहन चालकों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने सीएनजी की कीमतों में 1.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है. इसके बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में सीएनजी का नया रेट 91.50 रुपये प्रति किलो हो गया है. नई कीमत 14 नवंबर की आधी रात से लागू हो गई है.

सीएनजी की बढ़ती कीमत पर एक कंज्यूमर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा- 'जब महंगाई बढ़ती है तो इससे सिर्फ नुकसान ही होता है. इस समय इन सब चीजों के दाम नहीं बढ़ने चाहिए बल्कि कीमतें कम होनी चाहिए. ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हर तरफ महंगाई बढ़ रही है. गाड़ियां गैस (फ्यूल) से चलती हैं इसलिए कम से कम गैस को थोड़ा सस्ता कर देना चाहिए या फिर इसकी कीमत को वहीं रहने देना चाहिए जहां यह अभी है.'

नवंबर में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम

नवंबर में दूसरी बार सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है. इससे पहले 1 नवंबर को भी कीमत में 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया था. वहीं, पिछले करीब 75 दिनों में मुंबई में सीएनजी कुल 5.50 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है. सितंबर की शुरुआत में जहां सीएनजी का रेट 86 रुपये प्रति किलो था, वहीं अब यह बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है.

इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों की जेब पर पड़ेगा, जो रोजाना ऑटो-रिक्शा, टैक्सी या निजी गाड़ी से सफर करते हैं. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 12.93 लाख वाहन सीएनजी से चलते हैं. ऐसे में फ्यूल की कीमत बढ़ने से न सिर्फ निजी वाहन चालकों का खर्च बढ़ेगा बल्कि ऑटो और टैक्सी चालकों की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर भी असर पड़ेगा.

सितंबर से अब तक कितनी महंगी हुई सीएनजी?

मुंबई में पिछले कुछ महीनों से सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सितंबर में एक साथ 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी. इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी कीमतें बढ़ाई गईं. पिछले 75 दिनों में हुई बढ़ोतरी का पूरा हिसाब देखें तो सीएनजी 5.50 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान सीएनजी की कीमतों में कुल 3.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है.

  • 1 सितंबर 2026: सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़कर 88 रुपये प्रति किलो हुई.
  • 1 अक्टूबर 2026: कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ और रेट 89 रुपये प्रति किलो पहुंच गया.
  • 1 नवंबर 2026: सीएनजी फिर 1 रुपये महंगी हुई और कीमत 90 रुपये प्रति किलो हो गई.
  • 15 नवंबर 2026: अब 1.50 रुपये की नई बढ़ोतरी के बाद रेट 91.50 रुपये प्रति किलो हो गया है.

2026 में अब तक 8 बार बढ़े सीएनजी के दाम

सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला सिर्फ पिछले दो महीनों तक सीमित नहीं है. साल 2026 की शुरुआत से ही मुंबई में इसके दाम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. साल की शुरुआत में सीएनजी की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलो थी, जो अब 91.50 रुपये हो गई है. करीब 11 महीने में सीएनजी 11 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है. इस साल हुई कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा हिसाब देखें तो अब तक 8 बार रेट में बदलाव हुआ है.

तारीख कितनी बढ़ी कीमत
 		 नई कीमत
फरवरी 2026 ₹0.50 ₹81
अप्रैल 2026 ₹1 ₹82
14 मई 2026 ₹2 ₹84
30 मई 2026 ₹2 ₹86
सितंबर 2026 ₹2 ₹88
अक्टूबर 2026 ₹1 ₹89
1 नवंबर 2026 ₹1 ₹90
15 नवंबर 2026 ₹1.50 ₹91.50

CNG की बढ़ी कीमत पर लोगों का रिएक्शन

सीएनजी की बढ़ी कीमत पर सीएनजी पंप के एक स्टाफ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'कल तक इसकी कीमत 90 रुपये प्रति किलो थी. अब यह 1.50 रुपये बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलो हो गई है. आने वाले दिनों में, शायद इसी महीने, इसके दाम फिर से बढ़ सकते हैं.'

वहीं, एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा- 'पहले हमारी गाड़ी की टंकी भरवाने में लगभग 1,400 रुपये लगते थे, लेकिन अब हम इसे पूरा भरवाने का खर्च भी नहीं उठा सकते. हम बस 500 रुपये का ही डलवाते हैं. सीएनजी और पेट्रोल की कीमतें लगभग एक ही लेवल पर पहुंच गई हैं.'

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