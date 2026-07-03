इस मल्टीबैगर शेयर ने 1200% का दिया रिटर्न! कंपनी की सेल्स में बड़ी छलांग

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग के दम पर इस कंपनी के सेल्स वॉल्यूम में सालाना आधार पर 18% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब और पाइप बनाने वाली भारत की जानी-मानी कंपनी JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे घोषित कर दिए हैं. शेयर बाजार और कॉर्पोरेट जगत के जानकारों के मुताबिक, कंपनी ने इस बार काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. सालाना आधार पर जेटीएल इंडस्ट्रीज के सेल्स वॉल्यूम में 18% का शानदार उछाल देखा गया है, जो यह दिखाता है कि बाजार में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है.

सेल्स वॉल्यूम में भारी उछाल

आंकड़ों की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जेटीएल इंडस्ट्रीज की कुल सेल्स 1,18,513 मीट्रिक टन दर्ज की गई है. अगर इसकी तुलना पिछले साल की इसी तिमाही से करें, जब कंपनी ने 1,00,617 मीट्रिक टन की सेल्स की थी, तो यह एक बड़ी कामयाबी है. हालांकि, जनवरी से मार्च 2026 वाली पिछली तिमाही (Q4 FY26) में कंपनी की सेल्स 1,23,262 मीट्रिक टन रही थी, जिसके मुकाबले इस तिमाही में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है.

ग्रोथ के पीछे की असली वजह

कंपनी के इस बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे कुछ खास रणनीतियां रही हैं. जेटीएल इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मदन मोहन के अनुसार, कंपनी के मानगांव स्थित प्लांट की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना इस कामयाबी की बड़ी वजह है. इसके अलावा, बाजार में कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और DFT पाइप्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. यह डिमांड सिर्फ भारत के घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

घरेलू और विदेशी बाजार में दबदबा

जेटीएल इंडस्ट्रीज के लिए देश का घरेलू बाजार हमेशा से तरक्की का मुख्य जरिया रहा है, लेकिन अब विदेशी बाजारों से भी कंपनी को बढ़िया मुनाफा हो रहा है. कंपनी लगातार अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत कर रही है और नए इलाकों में अपने पैर पसार रही है. खास तौर पर आधुनिक तकनीक से बनने वाले DFT पाइप्स को डीलर्स और ग्राहकों की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है.

निवेशकों की लगी लॉटरी

शेयर बाजार के लिहाज से देखें तो JTL इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को मालामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है. साल 2012 के अगस्त महीने में जब यह शेयर मार्केट में आया था, तब इसकी कीमत महज 6.08 रुपये थी. वहीं आज यह करीब 1231% का बंपर रिटर्न देते हुए 80.93 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है. फिलहाल इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 3,200 करोड़ रुपये के आसपास है, जो स्टील सेक्टर में इसकी मजबूत साख को बयां करता है.

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