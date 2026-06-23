लाखों के पैकेज वाली जॉब छोड़ी, दादी मां के एक नुस्खे से खड़ी कर दी कंपनी, 140 करोड़ का है टर्नओवर!

अक्सर लोग लाखों की नौकरी और आराम की जिंदगी छोड़कर बिजनेस शुरू करने का रिस्क नहीं लेते. लेकिन मदर स्पर्श के फाउंडर ने ऐसा किया और आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी.

आज के दौर में जब किसी को लाखों के पैकेज वाली नौकरी मिलती है, तो लोग मान लेते हैं कि अब तो लाइफ सेट हो गई. हालांकि ऐसे ही लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बंधकर काम करना पसंद नहीं होता, और इनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून होता है. ऐसी ही एक कहानी है मदर स्पर्श (Mother Sparsh) के फाउंडर्स की, जिन्होंने अच्छे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर एक घरेलू नुस्खे और मां की ममता पर भरोसा किया और करोड़ों की कंपनी खड़ी कर डाली.

मदर स्पर्श के फाउंडर्स डॉ. हिमांशु गांधी और रिशु गांधी कौन हैं?

डॉ. हिमांशु गांधी और रिशु गांधी ने साल 2016 में मदर स्पर्श की शुरुआत की थी. सरकारी सेक्‍टर में सीनियर एडमिनिस्‍ट्रेटिव पोजिशन को अलविदा कहते हुए हिमांशु गांधी ने एक नई शुरूआत की. वे हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज की किसी असली समस्या का समाधान हो सके. हिमांशु गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उन्होंने नोटिस किया कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर बेबी वाइप्स में केमिकल, अल्कोहल और सिंथेटिक चीजें बड़ी मात्रा में मिली होती हैं.

दादी मां के नुस्खे से खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस!

इन केमिकल और अन्य चीजों के कारण बच्चों की संवेदनशील त्वचा पर रैशेज और एलर्जी हो जाती थी. तब उन्हें अपनी दादी-नानी की वह बात याद आई कि नवजात शिशु की त्वचा को साफ करने के लिए पानी और सूती कपड़े से बेहतर कुछ नहीं होता. बस, इसी दादी मां के नुस्खे को उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया बना लिया. उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा वाइप बनाया जाए जिसमें सिर्फ पानी हो, ताकि बच्चे की त्वचा रैशेज और एलर्जी से सुरक्षित रह सके.

चुनौतियों भरा रहा सफर

लाखों की जमी-जमाई नौकरी छोड़कर एक नया ब्रांड शुरू करना कभी आसान नहीं होता. जब हिमांशु और रिशु ने भारत का पहला 99% वॉटर-बेस्ड बेबी वाइप्स लॉन्च किया, तो शुरुआत में लोगों को इसके फायदे समझाना मुश्किल था. बाजार में जो सस्ते और खुशबूदार केमिकल वाइप्स मिल रहे थे लोग उनके आदी हो चुके थे.

हालांकि हिमांशु और रिशु को अपने प्रोडक्ट और दादी मां के उस पुराने नुस्खे पर पूरा यकीन था. उन्होंने हार नहीं मानी और डॉक्टरों व माताओं तक पहुंचना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे माताओं को समझ आने लगा कि खुशबूदार केमिकल वाले वाइप्स उनके बच्चे के लिए ठीक नहीं हैं और उनसे त्वचा पर रैशेज और एलर्जी का खतरा है.

आज कई प्रोडक्ट बना रही कंपनी

शुरुआत में मदर स्पर्श केवल बेबी वाइप्स बनाती थी, लेकिन जैसे-जैसे कंपनी के इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ने लगी तो हिमांशु और रिशु और प्रोडक्ट भी लेकर आए. आज ये कंपनी बच्चों और माताओं के लिए प्लांट-बेस्ड और पूरी तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे- बेबी लोशन, हेयर ऑयल, ग्राइप वॉटर आदि, की एक पूरी रेंज चला रही है.

वित्त वर्ष 2026 में 138.5 करोड़ का टर्नओवर

मदर स्पर्श ने पिछले तीन वर्षों में मजबूत वित्तीय विकास दर्ज किया है, जहां इसका टर्नओवर वित्त वर्ष 2024 में 58.7 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 80.9 करोड़ रुपये और फिर वित्त वर्ष 2026 में तेजी से बढ़कर 138.5 करोड़ रुपये हो गया. आज यह कंपनी देश के सबसे भरोसेमंद आयुर्वेदिक व नेचुरल बेबी केयर ब्रांड्स में से एक बन चुकी है.

बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने दिखाई दिलचस्पी

कंपनी की शुद्धता और ईमानदारी को देखकर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई. मशहूर कंपनी आईटीसी ने मई 2026 में मदर स्पर्श में ₹30 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, ITC ने दूसरे चरण में सेकेंडरी परचेज के जरिए 10 रुपये मूल्य वाले 1,681 इक्विटी शेयर 30 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जिसके बाद मदर स्पर्श में उसकी हिस्सेदारी 39.47% से बढ़कर 49.32% पर पहुंच गई है.

