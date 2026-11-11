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Milk Price Hike: मदर डेयरी का दूध ₹4 लीटर तक महंगा, 76 में फुल क्रीम, 65 में काउ मिल्क; मई में भी बढ़ाए थे दाम

मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई कीमतें कल यानी 12 नवंबर से लागू हो जाएंगी.

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Rishi Kant

Updated : Nov 11, 2026, 01:04 PM IST

Milk Price Hike: मदर डेयरी का दूध ₹4 लीटर तक महंगा, 76 में फुल क्रीम, 65 में काउ मिल्क; मई में भी बढ़ाए थे दाम

मदर डेयरी के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी (फोटो-X)

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मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. नई कीमतें कल यानी 12 नवंबर से लागू हो जाएंगी. कंपनी ने दूध की खरीद लागत बढ़ने के बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली-एनसीआर में कंपनी के टोंड, फुल क्रीम, डबल टोंड और काउ मिल्क समेत सभी वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है. मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 में दूध कीमत बढ़ाई थी, उससे पहले अप्रैल, 2025 में कीमतों में बदलाव किया गया था. 

किस वैरिएंट पर कितने दाम बढ़े?

दिल्ली-एनसीआर में टोंड दूध (वेंडर) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर होगी. टोंड दूध (पाउच) की कीमत 60 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर होगी. इसके अलावा काउ मिल्क की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

दूध की लागत बढ़ने पर मदर डेयरी ने बढ़ाए दाम

सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80% हिस्सा किसानों को देती है.

मदर डेयरी ने 6 महीने पहले भी बढ़ाए थे दाम

मई में मदर डेयरी ने एक लीटर भैंस के दूध की कीमत 75 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये की थी. फुल क्रीम की कीमत 69 से बढ़ाकर 72 रुपये कर दिए, जबकि आधा लीटर फुल क्रीम को 35 से बढ़ाकर 36 रुपये का कर दिया गया. 

दिल्ली-NCR में 35 लाख लीटर दूध बेचती है मदर डेयरी

कंपनी दिल्ली-एनसीआर बाजार में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है. कुल मिलाकर, कंपनी रोजाना 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है.

मदर डेयरी का कारोबार 20,300 करोड़ पार

मदर डेयरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. डिमांड में बढ़ोतरी के बाद पिछले एक साल में बिजनेस ने 17 फीसदी की दर से ग्रो किया. अब कंपनी 20,300 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. इसकी वजह धारा फूड ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां, स्नैक्स और सफल आउटलेट्स हैं. साल 1974 में बनी मदर डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है. 

कर्नाटक में बढ़ी थी 8 रुपये प्रति लीटर दूध की कीमत

मदर डेयरी से पहले कर्नाटक में नंदिनी ने दूध की कीमतें बढ़ाई थीं. डीके शिवकुमार की कैबिनेट ने 8 रुपये प्रति लीटर कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था, जोकि एक नवंबर से लागू हो गया. कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसले पर कहा कि सूखे का सामना कर रहे किसानों को इससे कुछ फायदा पहुंचेगा. इन 8 रुपये में से 7 रुपये किसानों को दिए गए, जबकि एक रुपये मिल्क यूनियन को दिए गए.

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