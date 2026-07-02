Business Idea: भारत का सबसे 'अंडररेटेड' बिजनेस, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कमाई लाखों में!

क्या आप जानते हैं कि स्क्रैप रीसाइक्लिंग बिजनेस यानी कबाड़ का काम भारत का सबसे 'अंडररेटेड' और मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है?

जब भी भारत में बड़े और मुनाफे वाले बिजनेस की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले टेक कंपनियां, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट चेन आता है. लेकिन हमारे देश में एक ऐसा बिजनेस भी है जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी तामझाम के चल रहा है और मोटी कमाई कर रहा है. इसे आप भारत का सबसे 'अंडररेटेड' यानी कम आंका जाने वाला बिजनेस कह सकते हैं जो है- स्क्रैप रीसाइक्लिंग और कबाड़ का बिजनेस.

कौन सा है ये 'अंडररेटेड' बिजनेस?

आम तौर पर लोग कबाड़ शब्द सुनते ही इसे एक छोटा-मोटा और कमतर काम समझ लेते हैं. गली-मोहल्ले में घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करने वाले कबाड़ी वाले को देखकर ज्यादातर लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि इस पूरे खेल के पीछे कितना बड़ा कॉर्पोरेट ढांचा और अरबों रुपये का टर्नओवर छिपा है. आज यह पारंपरिक कबाड़ का काम एक हाई-टेक, संगठित और बेहद मुनाफे वाले 'सर्कुलर इकॉनमी' बिजनेस में बदल चुका है.

स्क्रैप का बिजनेस कितना बड़ा है?

नीति आयोग और फिक्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का सर्कुलर इकॉनमी और रीसाइक्लिंग मार्केट आने वाले समय में अरबों डॉलर का होने वाला है. इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय की ई-वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी इस सेक्टर को एक व्यवस्थित और बड़ा उद्योग बनाने में मदद कर रही हैं.

कमाई का असली गणित क्या है?

इस बिजनेस की असली ताकत है इसकी कम लागत और भारी मार्जिन. आप जो रद्दी अखबार, प्लास्टिक की पुरानी बोतलें, टूटा-फूटा लोहा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कौड़ियों के भाव बेच देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के बाद कीमत कई गुना बढ़ जाती है.

इसे ऐसे समझिए-

लोहा और मेटल स्क्रैप- कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाला लोहा रीसायकल होकर वापस स्टील प्लांट में जाता है. नए सिरे से लोहा बनाने के मुकाबले स्क्रैप को पिघलाकर नया रूप देना कंपनियों को बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए वे इसकी अच्छी कीमत देती हैं.

कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाला लोहा रीसायकल होकर वापस स्टील प्लांट में जाता है. नए सिरे से लोहा बनाने के मुकाबले स्क्रैप को पिघलाकर नया रूप देना कंपनियों को बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए वे इसकी अच्छी कीमत देती हैं. ई-वेस्ट- आज के समय में यह सोने की खदान जैसा है. आपके पुराने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के मदरबोर्ड में तांबा, एल्युमिनियम और यहां तक कि थोड़ी मात्रा में चांदी और सोना भी होता है. इसे एक्सट्रैक्ट (निकालने) करने वाली कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं.

स्टार्टअप्स की एंट्री से हुआ बड़ा बदलाव

अब इस फील्ड में पढ़े-लिखे युवा और बड़े स्टार्टअप्स भी उतर चुके हैं. वे कबाड़ के बिजनेस को डिजिटल बना रहे हैं. मोबाइल ऐप के जरिए लोग घर बैठे स्क्रैप बुक करते हैं, गाड़ी आती है, डिजिटल तराजू से वजन होता है और तुरंत पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है. इससे इस बिजनेस की विश्वसनीयता और कमाई दोनों कई गुना बढ़ गई है.

पर्यावरण के लिए वरदान और सरकारी सपोर्ट

इस बिजनेस के अंडररेटेड होने की एक वजह यह भी है कि लोग इसके सामाजिक महत्व को नहीं देखते. यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि कचरे के पहाड़ों को कम करने का इकलौता रास्ता है. भारत सरकार भी 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी' के जरिए इस सेक्टर को लगातार बढ़ावा दे रही है.

तो अगली बार जब आप घर का कबाड़ बेचें, तो यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ चंद रुपयों का सौदा है. यह देश का वह छुपा हुआ बिजनेस है, जो बिना शोर मचाए देश के कई लोगों को करोड़पति बना रहा है.

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