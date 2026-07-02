FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
तक्षशिला की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गड़बड़ी कर रहा था पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने लगाई फटकार, लिस्ट से हटाने की चेतावनी दी

तक्षशिला की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गड़बड़ी कर रहा था पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने लगाई फटकार, लिस्ट से हटाने की चेतावनी दी

वायुसेना के तेजस Mk1A की ताकत तीन गुना बढ़ेगी, कामिकेज ड्रोन और इस खतरनाक मिसाइल से लैस होगा फाइटर

वायुसेना के तेजस Mk1A की ताकत तीन गुना बढ़ेगी, कामिकेज ड्रोन और इस खतरनाक मिसाइल से लैस होगा फाइटर

जेवर आने वाली हैं 80,000 से ज्यादा नौकरियां! ये प्रोजेक्ट बदल देगा तस्वीर, चीन-ताइवान को चुनौती देने की तैयारी

जेवर आने वाली हैं 80,000 से ज्यादा नौकरियां! ये प्रोजेक्ट बदल देगा तस्वीर, चीन-ताइवान को चुनौती देने की तैयारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Business Idea: भारत का सबसे 'अंडररेटेड' बिजनेस, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कमाई लाखों में!

क्या आप जानते हैं कि स्क्रैप रीसाइक्लिंग बिजनेस यानी कबाड़ का काम भारत का सबसे 'अंडररेटेड' और मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है?

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 02, 2026, 03:41 PM IST

Business Idea: भारत का सबसे 'अंडररेटेड' बिजनेस, कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कमाई लाखों में!

इस बिजनेस से होगी अच्छी कमाई (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जब भी भारत में बड़े और मुनाफे वाले बिजनेस की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले टेक कंपनियां, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स या फिर कोई बड़ा रेस्टोरेंट चेन आता है. लेकिन हमारे देश में एक ऐसा बिजनेस भी है जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी तामझाम के चल रहा है और मोटी कमाई कर रहा है. इसे आप भारत का सबसे 'अंडररेटेड' यानी कम आंका जाने वाला बिजनेस कह सकते हैं जो है- स्क्रैप रीसाइक्लिंग और कबाड़ का बिजनेस. 

कौन सा है ये 'अंडररेटेड' बिजनेस?

आम तौर पर लोग कबाड़ शब्द सुनते ही इसे एक छोटा-मोटा और कमतर काम समझ लेते हैं. गली-मोहल्ले में घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करने वाले कबाड़ी वाले को देखकर ज्यादातर लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि इस पूरे खेल के पीछे कितना बड़ा कॉर्पोरेट ढांचा और अरबों रुपये का टर्नओवर छिपा है. आज यह पारंपरिक कबाड़ का काम एक हाई-टेक, संगठित और बेहद मुनाफे वाले 'सर्कुलर इकॉनमी' बिजनेस में बदल चुका है.  

स्क्रैप का बिजनेस कितना बड़ा है?

नीति आयोग और फिक्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत का सर्कुलर इकॉनमी और रीसाइक्लिंग मार्केट आने वाले समय में अरबों डॉलर का होने वाला है. इसके अलावा, पर्यावरण मंत्रालय की ई-वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी इस सेक्टर को एक व्यवस्थित और बड़ा उद्योग बनाने में मदद कर रही हैं.

कमाई का असली गणित क्या है?

इस बिजनेस की असली ताकत है इसकी कम लागत और भारी मार्जिन. आप जो रद्दी अखबार, प्लास्टिक की पुरानी बोतलें, टूटा-फूटा लोहा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कौड़ियों के भाव बेच देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के बाद कीमत कई गुना बढ़ जाती है.

इसे ऐसे समझिए-

  • लोहा और मेटल स्क्रैप- कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाला लोहा रीसायकल होकर वापस स्टील प्लांट में जाता है. नए सिरे से लोहा बनाने के मुकाबले स्क्रैप को पिघलाकर नया रूप देना कंपनियों को बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए वे इसकी अच्छी कीमत देती हैं.
  • ई-वेस्ट- आज के समय में यह सोने की खदान जैसा है. आपके पुराने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के मदरबोर्ड में तांबा, एल्युमिनियम और यहां तक कि थोड़ी मात्रा में चांदी और सोना भी होता है. इसे एक्सट्रैक्ट (निकालने) करने वाली कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं.

स्टार्टअप्स की एंट्री से हुआ बड़ा बदलाव

अब इस फील्ड में पढ़े-लिखे युवा और बड़े स्टार्टअप्स भी उतर चुके हैं. वे कबाड़ के बिजनेस को डिजिटल बना रहे हैं. मोबाइल ऐप के जरिए लोग घर बैठे स्क्रैप बुक करते हैं, गाड़ी आती है, डिजिटल तराजू से वजन होता है और तुरंत पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है. इससे इस बिजनेस की विश्वसनीयता और कमाई दोनों कई गुना बढ़ गई है.

पर्यावरण के लिए वरदान और सरकारी सपोर्ट

इस बिजनेस के अंडररेटेड होने की एक वजह यह भी है कि लोग इसके सामाजिक महत्व को नहीं देखते. यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि कचरे के पहाड़ों को कम करने का इकलौता रास्ता है. भारत सरकार भी 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी' के जरिए इस सेक्टर को लगातार बढ़ावा दे रही है. 

तो अगली बार जब आप घर का कबाड़ बेचें, तो यह मत सोचिएगा कि यह सिर्फ चंद रुपयों का सौदा है. यह देश का वह छुपा हुआ बिजनेस है, जो बिना शोर मचाए देश के कई लोगों को करोड़पति बना रहा है. 

ये भी पढ़ें- हाईवे-टोल प्लाजा से भी हर महीने कर सकते हैं कमाई, निवेश सिर्फ 100 रु! जानिए कैसे

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement