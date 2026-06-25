FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अक्षरा सिंह को 'घिस-घिस' के बाद मिला 1 और बड़ा ऑफर; क्या भोजपुरी सितारे बन रहे हैं हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन'?

अक्षरा सिंह को 'घिस-घिस' के बाद मिला 1 और बड़ा ऑफर; क्या भोजपुरी सितारे बन रहे हैं हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन'?

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 26 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 26 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

न शार्क टैंक, न स्टार्टअप फंडिंग... इन 'बोरिंग' बिजनेस से लोग कमा रहे करोड़ों!

क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे 'बोरिंग' बिजनेस भी हैं, जो बिना किसी बाहरी फंडिंग या चमक-दमक के लोगों को चुपचाप करोड़पति बना रहे हैं?

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 25, 2026, 03:32 PM IST

न शार्क टैंक, न स्टार्टअप फंडिंग... इन 'बोरिंग' बिजनेस से लोग कमा रहे करोड़ों!

जानिए इन कम लाइमलाइट वाले बिजनेस के बारे में (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जब हम बिजनेस शुरू करने या अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर बड़ी टेक कंपनियां, चमचमाते ऐप्स या शार्क टैंक में दिखने वाले फैंसी स्टार्टअप्स आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के असली और सबसे पक्के करोड़पति कौन हैं? वो लोग जो किसी चमक-दमक के बिना, बेहद "बोरिंग" और उबाऊ दिखने वाले बिजनेस से हर महीने करोड़ों की कमाई कर रहे हैं.

इन्हें न तो किसी वेंचर कैपिटल की फंडिंग की जरूरत होती है और न ही ये किसी टीवी शो पर अपनी पिच देते हैं. ये चुपचाप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय एमएसएमई मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ कमाल के बिजनेस के बारे में.

1. कार्डबोर्ड बॉक्स (गत्ते के डिब्बे)

आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाएं, या दुकान से फ्रिज और टीवी खरीदें, हर चीज एक भूरे रंग के गत्ते के डिब्बे में पैक होकर आती है. पहली नजर में यह बिजनेस बहुत उबाऊ लग सकता है, लेकिन बिना पैकेजिंग के दुनिया का कोई भी व्यापार नहीं चल सकता. भारत में ई-कॉमर्स और डिलीवरी की बढ़ती रफ्तार के कारण कार्डबोर्ड बॉक्स की मांग कभी कम नहीं होने वाली.

इस बिजनेस में अनुमानित निवेश ₹15 लाख से ₹35 लाख तक होता है और प्रॉफिट मार्जिन लगभग 8% से 15% तक. एक मध्यम स्तर की यूनिट आराम से ₹1.5 करोड़ से ₹4 करोड़ का सालाना टर्नओवर जनरेट कर लेती है, जिसमें नेट प्रॉफिट सालाना ₹15 लाख से ₹40 लाख तक हो सकता है. जैसे-जैसे स्केल बढ़ता है, मुनाफा करोड़ों में पहुंच जाता है. कमाई के ये आंकड़े भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इक्विटीमास्टर व फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स की भारतीय पैकेजिंग व लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

2. इंडस्ट्रियल स्क्रू और नट-बोल्ट

एक छोटा सा पेंच या नट-बोल्ट देखने में बहुत मामूली लगता है. लेकिन आपके घर के पंखे से लेकर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों और आसमान में उड़ते हवाई जहाज तक, सब कुछ इन्हीं नट-बोल्ट्स के भरोसे टिका है. भारत में कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस तेजी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल स्क्रू बनाने वाली फैक्ट्रियां अंधाधुंध कमाई कर रही हैं. यह एक ऐसा सदाबहार बिजनेस है जिसमें मंदी का असर सबसे कम होता है.  

इस बिजनेस में अनुमानित निवेश ₹10 लाख से ₹25 लाख, मशीनरी और कच्चे माल के साथ, हो सकता है. प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% से 20% तक, चूंकि यह बल्क यानी थोक में बिकता है, इसलिए मार्जिन स्थिर रहता है. ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन कंपनियों से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर एक छोटी यूनिट भी ₹1 करोड़ से ₹3 करोड़ का सालाना बिजनेस आसानी से करती है, जिससे ₹15 लाख से ₹45 लाख तक की शुद्ध बचत होती है.

3. प्लास्टिक क्रेट और पैलेट्स

सब्जी मंडी में टमाटर ले जाने वाले लाल-हरे प्लास्टिक के बक्से हों या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में सामान लोड करने वाले पैलेट्स, इनके बिना लॉजिस्टिक्स का काम रुक जाएगा. प्लास्टिक क्रेट बनाने का काम भले ही ग्लैमरस न लगे, लेकिन इसकी डिमांड हर रोज होती है. डेयरी, फार्मा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी भारी मांग है, जो इसके मैन्युफैक्चरर्स को गुपचुप तरीके से करोड़पति बना रही है.  

इसमें अनुमानित निवेश ₹25 लाख से ₹50 लाख होता है, हालांकि इन्जेक्शन मोल्डिंग मशीनरी महंगी होने के कारण निवेश थोड़ा ज्यादा हो सकता है. प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% से 18% तक होता है. डेयरी, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इसकी भारी और लगातार डिमांड रहती है. एक अच्छी यूनिट का सालाना टर्नओवर ₹3 करोड़ से ₹6 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिसमें नेट प्रॉफिट ₹30 लाख से ₹60 लाख रुपये तक आराम से निकल आता है.

4. वेयरहाउस रैक  

आजकल हर बड़ी कंपनी को अपना सामान रखने के लिए बड़े-बड़े गोदाम यानी वेयरहाउस बनाने पड़ रहे हैं. इन गोदामों में सामान को सलीके से रखने के लिए भारी-भरकम लोहे के रैक्स की जरूरत होती है. वेयरहाउस रैक बनाने और उन्हें इंस्टॉल करने का बिजनेस इस समय भारत में बूम पर है. इसमें अनुमानित निवेश ₹20 लाख से ₹40 लाख तक हो सकता है. 

प्रॉफिट मार्जिन लगभग 15% से 25% तक, इसमें कस्टमाइजेशन के कारण मार्जिन ज्यादा मिलता है. भारत में ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स हब्स, जैसे फ्लिपकार्ट/अमेजन के बड़े गोदाम, बढ़ने के कारण यह बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. एक स्थापित वेंडर सालाना ₹4 करोड़ से ₹8 करोड़ का टर्नओवर आसानी से छू लेता है, जिससे सालाना शुद्ध मुनाफा ₹60 लाख से ₹1.2 करोड़ तक हो सकता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement