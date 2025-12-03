पान मसाला के हर पैक पर MRP लिखना जरूरी, इस तारीख से लागू हो रहा ये नियम

Pan Masala MRP New Rule: नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा. इसके बाद सभी पान मसाला निर्माता, पैकर और आयातकों को इनका पालन करना होगा.

केंद्र सरकार ने गुटखा-पान मसाला की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब पान मसाला के सभी पैकेट्स पर खुदरा बिक्री मूल्य यानी MRP लिखना जरूरी होगा. इसके अलावा लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, 2011 के तहत जरूरी सभी जानकारियां छापनी होंगी. यह नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा.

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने GSR 881 (E) के तहत विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) द्वितीय (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं. अभी तक 10 ग्राम या उससे कम वजन वाले छोटे पान मसाला पैक पर MRP न लिखने की छूट होती थी. लेकिन अब उन पर भी आरएसपी लिखना अनिवार्य होगा.

वजन और निर्माता का लिखना होगा नाम

आदेश के मुताबिक, ये नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे. इसके बाद सभी पान मसाला निर्माता, पैकर और आयातकों को इनका पालन करना होगा. अधिसूचना उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा के मुताबिक, अब पान मसाला पैकेट पर विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में तय सभी घोषणाएं जैसे वजन, निर्माण तिथि, निर्माता का नाम आदि साफ-साफ लिखना अनिवार्य होगा.

पहले नियम 26(ए) के तहत छोटे पैक को कुछ जानकारी देने से छूट थी, लेकिन अब यह छूट हटाकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं. सरकार के नए नियम से अब छोटे पैक पर भी स्पष्ट अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) लिखी होगी. इससे किसी भी तरह के गलत या भ्रामक मूल्य निर्धारण को रोका जा सकेगा. उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर खरीदारी कर सकेंगे. इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी.

टैक्स चोरी पर लगेगा लगाम

सरकार को उम्मीद है कि नया नियम लागू होने से पान मसाला पर रिटेल सेलिंग प्राइस (आरएसपी) आधारित जीएसटी का सही-सही आकलन किया जा सकेगा. इससे जीएसटी परिषद के निर्णयों का बेहतर पालन हो सकेगा. हर पैक चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उस पर सही टैक्स वसूली की जा सकेगी. इसके साथ ही टैक्स चोरी पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

