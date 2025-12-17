2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

संभल की मासूमों की DM ने सुनी गुहार, 24 घंटे के अंदर छत से तारों को हटाया गया, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन, दो बच्चियों ने की थी तार हटाने की अपील | यूपी- शामली में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या, आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया, पत्नी,बेटियों के बुर्का ना पहनने से नाराज था, हत्या के बाद तीनों के शव घर में दफनाए | जम्मू-कश्मीर के सांबा में दिखे 3 संदिग्ध, पुलिस ने इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन | अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी
बिजनेस
मोबाइल कंपनियां आने वाले साल में अपने रिचार्ज प्लान पर बढ़ोतरी कर सकती हैं. यह बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कैटेगरी में देखने को मिल सकती है.
देश में करोड़ों लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल यूजर्स की यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. इसी तरह अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगे होने लगे हैं. आने वाले साल 2026 में मोबाइल यूजर्स की जेब पर बोझ और ज्यादा बढ़ सकता है. इसकी वजह टेलीकॉम कंपनियों द्वारा आने वाले साल में रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करना है. यह दावा ग्लोबल इनवेस्टमेंट फर्म Morgan Stanley का है. इसकी रिपोर्ट्स के अनुसाार, 2026 में अप्रैल से लेकर जून के बीच 4जी और 5जी प्लान की कीमतों में 16 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
दरअसल हाल ही में 15 दिसंबर को Morgan Stanley की एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें बताया गया है कि मोबाइल कंपनियां आने वाले साल में अपने रिचार्ज प्लान पर बढ़ोतरी कर सकती हैं. यह बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कैटेगरी में देखने को मिल सकती है. इसका संकेत कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लांस से कई ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हटाना है. यह कदम उठाकर कंपनी धीरे धीरे ग्राहकों को टैरिफ के लिए तैयार कर रही है.
अगर रिपोर्ट के दावे सही निकलते हैं और कंपनियां आने वाले साल यानी 2026 में अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करती हैं तो यह बीते आठ सालों में चौथी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी होगी. इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में 2019 में करीब 30 प्रतिशत, 2021 में 20 प्रतिशत और 2024 में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा चुकी है.
रिपोर्ट्स की मानें तो भारती एयरटेल की इंडस्ट्री में पकड़ मजबूत हो रही है. कंपनी का रेवेन्यू शेयर 2025 की शुरुआत में 36 प्रतिशत था, जो अब 2028 में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है. वहीं वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है. यह हिस्सेदारी अब 24 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 18 प्रतिशत रह गई है.
रिपोर्ट्स का दावा है कि टैरिफ में बढ़ोतरी का यह समय Airtel और Jio के लिए काफी बेहतर है. क्योंकि 5G नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार हो चुका है. वहीं जहां एक समय कैपेक्स रेवेन्यू के करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया था. अब इसके 10 प्रतिशत गिरकर 20 प्रतिशत तक या उससे भी नीचे जाने की उम्मीद है. वहीं Airtel का भारत बिजनेस अकेले ही FY26-27 के बीच करीब 8 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो जेनरेट कर सकता है.
