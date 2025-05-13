FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रूड ऑयल की ही टेंशन नहीं, बासमती चावल भी अटका... US-ईरान युद्ध से भारत पर मंडराने लगा आर्थिक संकट!

IND vs ENG Semi-Final: सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव के इस क्लब में हुए शामिल

तरनजीत सिंह संधू बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बिहार-बंगाल-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के गवर्नर बदले

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

बिजनेस

बिजनेस

क्रूड ऑयल की ही टेंशन नहीं, बासमती चावल भी अटका... US-ईरान युद्ध से भारत पर मंडराने लगा आर्थिक संकट!

US-Israel Iran War: भारत अपने कुल बासमती (Basmati) एक्सपोर्ट का 70% मिडिल ईस्ट के देशों को ही भेजता है, जहां इस समय भयानक युद्ध चल रहा है.

रईश खान

Updated : Mar 06, 2026, 12:47 AM IST

क्रूड ऑयल की ही टेंशन नहीं, बासमती चावल भी अटका... US-ईरान युद्ध से भारत पर मंडराने लगा आर्थिक संकट!

भारत की बासमती चावल इंडस्ट्री पर भी खतरा

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध भारत में कच्चे तेल की टेंशन ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारतीय बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. भारत अपने कुल बासमती (Basmati) एक्सपोर्ट का 70% इन्हीं मिडिल ईस्ट के देशों में भेजता है, जहां पर अभी जंग छिड़ी है. क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक,अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलते रहा तो भारतीय सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ेगा. इसमें बासमती चावल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर, डायमंड पॉलिशिंग, ट्रैवल ऑपरेटर और एयरलाइंस भी शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिरेमिक और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर, जो इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. उन्हें भी जल्द ही प्रोडक्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट की अनिश्चितताएं, डायरेक्ट ट्रेड, LNG पर निर्भर और क्रूड से जुड़े सेक्टर लंबे समय तक रुकावट का खामियाजा भुगत सकते हैं.

इन चीजों के भी बढ़ सकते हैं दाम

अगर एनर्जी की कीमतें ऊंची रहती हैं तो क्रूड से जुड़े सेक्टर जैसे डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनर, टायर, पेंट, स्पेशलिटी केमिकल, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सिंथेटिक टेक्सटाइल पर भी असर पड़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 परसेंट कच्चा तेल और LNG की आधी सप्लाई इम्पोर्ट करता है. जिसमें लगभग 40-50 परसेंट कच्चा तेल और 50-60 परसेंट LNG शिपमेंट होर्मुज स्ट्रेट से होकर ही आता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर शिपिंग जहाजों ने 1 मार्च, 2026 से इस रास्ते पर चलना बंद कर दिया है. क्योंकि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है. इस रास्ते में कोई भी लंबे समय तक रुकावट ग्लोबल कच्चे तेल और LNG की उपलब्धता पर असर डाल सकती है और कीमतें बढ़ा सकती हैं.

कितनी थी ब्रेंट क्रूड की कीमत?

ब्रेंट क्रूड की कीमत जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान औसतन USD 66-67 से बढ़कर पहले ही लगभग USD 82-84 प्रति बैरल (bbl) हो गई है. इसी तरह एशियाई स्पॉट LNG की कीमत लगभग USD 10/MMBtu से तेज़ी से बढ़कर USD 24-25/MMBtu हो गई है.

एनर्जी की कीमतों में थोड़ी और बढ़ोतरी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट और फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी की अहम भूमिका को देखते हुए यह भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट पर बुरा असर डाल सकता है.

भारत अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इंपोर्ट करता है. जिसमें अधिकतर सप्लाई वेस्ट एशिया से होती है. हालांकि, क्योंकि LPG का ज्यादातर इस्तेमाल घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है. सिर्फ लगभग 10 परसेंट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर होता है. इसलिए इंडिया इंक पर इसका असर कम ही रह सकता है.

फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी लग सकता है झटका

फर्टिलाइजर सेक्टर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी फर्टिलाइजर की जरूरत का लगभग 30 परसेंट इंपोर्ट करता है. जिसमें वेस्ट एशिया इन इंपोर्ट्स का लगभग 40 परसेंट सप्लाई करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

