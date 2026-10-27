माइक्रोसॉफ्ट में जाएगी 60 हजार लोगों की जॉब! कंपनी ने दिया वॉलंटरी एग्जिट का ऑफर, 2030 तक AI की वजह से कितने होंगे बेरोजगार?

भारत में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 23 हजार कर्मचारी हैं. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उनमें से कितने वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे.

दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के 2,23,000 एम्प्लाई हैं.

VE ऑफर के लिए टेक कंपनी के 27% कर्मचारी एलिजिबिल

कंपनी ने US में 6 महीने पहले एम्प्लाइज को दिया था VE ऑफर

मल्टी नेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कहा कि वो करीब 60 हजार कर्मचारियों को वॉलंटरी जॉब एग्जिट का ऑफर दे रही है. यह आंकड़ा कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब एक चौथाई है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करते हुए एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है.

टेक कंपनी ने यह ऐलान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में एलिजिबल कर्मचारियों के लिए किया है. यह प्रोग्राम उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प और करियर प्लानिंग रिसोर्स देगा, जो कंपनी छोड़ना चाहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने ये जानकारी एक ब्लॉग पोस्ट में दी है.

एक दिसंबर तक कर्मचारियों को करना होगा फैसला

भारत में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 23 हजार कर्मचारी हैं. हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उनमें से कितने वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे. दुनियाभर में करीब 60 हजार कर्मचारी एलिजिबिल हैं. इसके तहत कर्मचारियों को एक दिसंबर तक फैसला करना होगा.

कंपनी के किन एम्प्लॉइज को मिलेगा ये ऑफर?

कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एमी कोलमैन ने कहा कि यह प्रोग्राम एम्प्लॉइज को सपोर्ट के साथ ट्रांजिशन करने का ऑप्शन देगा. साथ ही पार्टिसिपेटिंग बिजनेस को बदलती जरूरतों के हिसाब से वर्कफोर्स को एडॉप्ट करने की सहूलियत देगा.

माइक्रोसॉफ्ट के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका समेत चार देशों में वाइस प्रेसिडेंट लेवल और उससे नीचे के लेवल पर चुनी हुई टीमों के स्टाफ एलिजिबल होंगे, जबकि डेटा सेंटर, सेल्स और मार्केटिंग में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज के ग्रुप को बाहर रखा गया है.

VEO ऑफर लेने वाले एम्प्लॉइज को क्या मिलेगा?

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, जो कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें कंपनी में हर एक साल पूरा करने के लिए एक महीने की बैसिक सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस और करियर चेंज करने के लिए अलग से फंड मुहैया कराया जाएगा.

माइक्रोसॉफ्ट ने 6 महीने पहले भी दिया था ऑफर

यह इस साल माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कर्मचारियों को दिया गया दूसरा वॉलंटरी बायआउट ऑफर है. अप्रैल में कंपनी ने अमेरिका में 7 परसेंट लोगों को जल्दी रिटायर का ऑप्शन दिया था. CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिजिबल लोगों में से करीब 30 फीसदी ने ही वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान लिया. रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, जून के आखिर में माइक्रोसॉफ्ट के पूरी दुनिया में 2,23,000 कर्मचारी थे. इस ऑफर के लिए कंपनी के 27 फीसदी कर्मचारी एलिजिबल हैं.

2030 तक AI की वजह से 99% वर्कर बेरोजगार होंगे: एक्सपर्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पहले भी डरावनी भविष्यवाणी की जा चुकी हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएंगी. लुइसविले यूनिवर्सिटी में कम्प्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिटेंज (AI) एक्सपर्ट डॉ. रोमन याम्पोल्स्की ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 2030 तक 99 परसेंट वर्कर बेरोजगार हो सकते हैं.

डॉ. याम्पोल्स्की का मानना है कि कोडर और कंप्यूटर इंजीनियर भी ऑटोमेशन की आने वाली लहर में सेफ नहीं बचेंगे. उन्होंने आगे कहा कि इंसानों जैसी इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) शायद 2027 तक आ जाएगी, जिसके आने के तीन साल के बाद लेबर मार्केट गिर जाएगा यानी 2030 आते-आते बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ेगी.

अगले 5 साल में AI से 50% नौकरी जाएंगी: एंथ्रोपिक CEO

एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने भी मई, 2026 में चेतावनी दी थी कि AI अगले पांच साल में एंट्री-लेवल व्हाइट-कॉलर नौकरियों में से 50 फीसदी जॉब खत्म कर सकता है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सरकारें इस खतरे को कम आंक रही हैं, जबकि AI के बढ़ते इस्तेमाल से बेरोजगारी के आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.

AI की वजह से जॉब कटिंग पर रिपोर्ट्स

-वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 के मुताबिक, 2030 तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाएगी. हालांकि 17 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी.

-ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन साच्स (Goldman Sachs) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दशक में दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं.

-ब्रिटिश मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क PwC का मानना है कि 2030 के दशक के मध्य तक अमेरिका की 30% मौजूदा नौकरियां पूरी तरह से ऑटोमेट हो सकती हैं.

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