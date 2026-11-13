Microsoft Outage: 8 घंटे से ठप पड़ी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस, करोड़ों यूजर्स परेशान

ऑनलाइन सर्विसेज के आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, गुरुवार को दोपहर 1 बजे आउटलुक सर्विस पर दिक्कत आनी शुरू हुई.

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस 'आउटलुक' और 'माइक्रोसॉफ्ट 365' 8 घंटे से ठप पड़ी हैं. दुनियाभर के करोड़ों दफ्तरों में कामकाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. तकनीकी खराबी के चलते माइक्रोसॉफ्ट के पास 1 लाख से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं. यूजर्स को ईमेल भेजने, रिसीव करने और अपने अकाउंट में लॉग-इन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ईस्टर्न

ऑनलाइन सर्विसेज के आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, गुरुवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे आउटलुक सर्विस पर दिक्कत आनी शुरू हुई और फिर एक के बाद एक शिकायतें आने लगीं और 1,30,000 कंप्लेंट्स का ढेर लग गया. ईस्टर्न टाइम अमेरिका के समय को दिखाता है, इसका मतलब है कि जब वहां 1 बज रहे होंगे तब भारत में रात के 11.30 बजे होंगे.

माइक्रोसॉफ्ट 365 में सर्विस की दिक्कत को लेकर 15,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विस ठप होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि टीम मामले की जांच कर रही है.