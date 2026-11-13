FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
छेनी-चाकू और डंडों से पीटा, बेहोश होने पर एक्टिवा पर लादा; घर के बाहर फेंका, गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात

छेनी-चाकू और डंडों से पीटा, बेहोश होने पर एक्टिवा पर लादा; घर के बाहर फेंका, गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात

Microsoft Outage: 8 घंटे से ठप पड़ी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस, करोड़ों यूजर्स परेशान

Microsoft Outage: 8 घंटे से ठप पड़ी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस, करोड़ों यूजर्स परेशान

दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

दिल्ली में की हवा में जहर, सांसों पर संकट, AQI 450 के पार; PM2.5 चार गुना, 21 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘गंभीर’ कैटेगरी में

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Microsoft Outage: 8 घंटे से ठप पड़ी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस, करोड़ों यूजर्स परेशान

ऑनलाइन सर्विसेज के आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, गुरुवार को दोपहर 1 बजे आउटलुक सर्विस पर दिक्कत आनी शुरू हुई.

Latest News

Neelam

Updated : Nov 13, 2026, 07:52 AM IST

Microsoft Outage: 8 घंटे से ठप पड़ी आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विस, करोड़ों यूजर्स परेशान

माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक सर्विस ठप (Image Source: IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस 'आउटलुक' और 'माइक्रोसॉफ्ट 365' 8 घंटे से ठप पड़ी हैं. दुनियाभर के करोड़ों दफ्तरों में कामकाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. तकनीकी खराबी के चलते माइक्रोसॉफ्ट के पास 1 लाख से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं. यूजर्स को ईमेल भेजने, रिसीव करने और अपने अकाउंट में लॉग-इन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ईस्टर्न 

ऑनलाइन सर्विसेज के आउटेज पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर के अनुसार, गुरुवार को ईस्टर्न टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे आउटलुक सर्विस पर दिक्कत आनी शुरू हुई और फिर एक के बाद एक शिकायतें आने लगीं  और 1,30,000 कंप्लेंट्स का ढेर लग गया. ईस्टर्न टाइम अमेरिका के समय को दिखाता है, इसका मतलब है कि जब वहां 1 बज रहे होंगे तब भारत में रात के 11.30 बजे होंगे.

माइक्रोसॉफ्ट 365 में सर्विस की दिक्कत को लेकर 15,000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विस ठप होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि टीम मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल
ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी
MORE
Advertisement
Advertisement