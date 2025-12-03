FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस हिंदू धर्म से नफरत करती है-BJP | बीजेपी ने रेणुका चौधरी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- कुत्ते का नाटकीय प्रस्तुतीकरण शर्मनाक, कांग्रेस संसद की गरिमा खत्म कर रही, उसकी सोच सनातन विरोधी | संसद भवन में PM मोदी की बैठक, मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद | तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने PM मोदी से मुलाकात की, डिप्टी CM मल्लू भट्टी भी मौजूद रहे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

IND vs SA: रायपुर मैच से पहले हर्षित राणा पर ICC का एक्शन, इस वजह से लगाया जुर्माना; जानें पूरा मामला

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग

White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत

Homeबिजनेस

बिजनेस

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO: ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म Meesho का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. इस IPO के लिए 5 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है. Meesho IPO GMP भी कंपनी की तगड़ी लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Dec 03, 2025, 11:56 AM IST

Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Meesho IPO: रोज़मर्रा का सामान सस्ते दाम में घर तक पहुंचाने वाली कंपनी Meesho का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. इस IPO की मदद से कंपनी का 5421 करोड़ रुपये जुटाने का मकसद है. इस IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP भी बंपर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है यानी निवेशकों की बल्ले-बल्ले इस IPO से हो सकती है.

Meesho IPO: Price Band and Lot Size

मीशो IPO का प्राइज़ बैंड 105 से 111 रुपये रखा गया है. एक लॉट में 135 शेयर्स होंगे. यानी इस IPO में अप्लाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 14,175 रुपये होने ज़रूरी हैं. 

Meesho IPO: Allotment and Listing Date

मीशो का IPO 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. इसके लिए 5 दिसंबर को शाम पांच बजे तक अप्लाई किया जा सकता है. 5 दिसंबर के बाद Meesho IPO का सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा. 8 दिसंबर को Meesho IPO का अलॉटमेंट किया जा सकता है. अगर आपको IPO अलॉट होता है तो 9 दिसंबर को आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में Meesho IPO के शेयर्स आ जाएंगे. 10 दिसंबर को Meedsho IPO Listing हो सकती है.

 Meesho IPO GMP

 ग्रे मार्केट से भी मीशो IPO को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं. 3 दिसंबर की सुबह 10 बजे इस IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP 49 रुपये रहा. अगर ये ट्रेंड बना रहा तो Meesho IPO 111 रुपये के अपने अपर प्राइज़ बैंड से 49 रुपये ऊपर यानी 160 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. ऐसा हुआ तो हर लॉट पर 6615 रुपये का फायदा होता नज़र आ रहा है.

Meesho IPO Subscription Details

 मीशो IPO को पहले दिन सुबह 11 बजे तक कुल 0.20 गुना सब्सक्राइब किया गया है. वहीं रीटेल इनवेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन देखें तो अब तक 0.69 गुना सब्सक्रिप्शन इस IPO को मिल चुका है. माने 100 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन से यह IPO ज्यादा दूर नहीं है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
भारत का इकलौता राज्य जहां नहीं है एक भी रेलवे स्टेशन, जानें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यहां के लोग
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दो IITian दोस्तों की जुगलबंदी जिसने बदल दिया ई-कॉमर्स का खेल, जानें Meesho फाउंडर्स विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल की सफलता गाथा
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement