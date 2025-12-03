Meesho IPO: खुलते ही छाया मीशो का IPO, GMP से दिख रहे बंपर कमाई के आसार, यहां जान लें एक-एक डिटेल

Meesho IPO: ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म Meesho का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. इस IPO के लिए 5 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है. Meesho IPO GMP भी कंपनी की तगड़ी लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं.

Meesho IPO: रोज़मर्रा का सामान सस्ते दाम में घर तक पहुंचाने वाली कंपनी Meesho का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है. इस IPO की मदद से कंपनी का 5421 करोड़ रुपये जुटाने का मकसद है. इस IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP भी बंपर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है यानी निवेशकों की बल्ले-बल्ले इस IPO से हो सकती है.

Meesho IPO: Price Band and Lot Size

मीशो IPO का प्राइज़ बैंड 105 से 111 रुपये रखा गया है. एक लॉट में 135 शेयर्स होंगे. यानी इस IPO में अप्लाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 14,175 रुपये होने ज़रूरी हैं.

Meesho IPO: Allotment and Listing Date

मीशो का IPO 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. इसके लिए 5 दिसंबर को शाम पांच बजे तक अप्लाई किया जा सकता है. 5 दिसंबर के बाद Meesho IPO का सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा. 8 दिसंबर को Meesho IPO का अलॉटमेंट किया जा सकता है. अगर आपको IPO अलॉट होता है तो 9 दिसंबर को आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में Meesho IPO के शेयर्स आ जाएंगे. 10 दिसंबर को Meedsho IPO Listing हो सकती है.

Meesho IPO GMP

ग्रे मार्केट से भी मीशो IPO को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं. 3 दिसंबर की सुबह 10 बजे इस IPO का ग्रे मार्केट प्रिमियम यानी GMP 49 रुपये रहा. अगर ये ट्रेंड बना रहा तो Meesho IPO 111 रुपये के अपने अपर प्राइज़ बैंड से 49 रुपये ऊपर यानी 160 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. ऐसा हुआ तो हर लॉट पर 6615 रुपये का फायदा होता नज़र आ रहा है.

Meesho IPO Subscription Details

मीशो IPO को पहले दिन सुबह 11 बजे तक कुल 0.20 गुना सब्सक्राइब किया गया है. वहीं रीटेल इनवेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन देखें तो अब तक 0.69 गुना सब्सक्रिप्शन इस IPO को मिल चुका है. माने 100 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन से यह IPO ज्यादा दूर नहीं है.

