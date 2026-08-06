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किसी न किसी को तो उठानी होगी लागत... 2000 रुपये की UPI पेमेंट पर चार्ज लगने की अटकलों के बीच RBI गवर्नर ने क्या कहा?

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किसी न किसी को तो उठानी होगी लागत... 2000 रुपये की UPI पेमेंट पर चार्ज लगने की अटकलों के बीच RBI गवर्नर ने क्या कहा?

संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है और इसकी लागत किसी न किसी को उठानी होगी. इसके लिए दो विकल्प हैं, पहला- आम जनता कर के माध्यम से इसकी लागत उठाए. दूसरा- पेमेंट के समय मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए.

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Neelam

Updated : Aug 06, 2026, 01:18 PM IST

किसी न किसी को तो उठानी होगी लागत... 2000 रुपये की UPI पेमेंट पर चार्ज लगने की अटकलों के बीच RBI गवर्नर ने क्या कहा?

2000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट पर कौन देंगे MDR? (Image Source: ANI/AI)

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  • आरबीआई गवर्नर ने कहा- डिजिटल पेमेंट सिस्टम में निवेश जरूरी
  • संजय मल्होत्रा ने कहा- डिजिटल पेमेंट सिस्टम की लागत निकालने के दो तरीके
  • कर लगाकर लागत उठाई जाए या एमडीआर लगाया जाए
  • आरबीआई गवर्नर ने कहा- सरकार अभी पेमेंट सिस्टम पर संशोधन को लेकर विचार कर रही

संसद में पेश किए गए भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की बात कही गई है. यह चार्ज 2000 रुपये से ज्यादा की पेमेंट पर लागू हो सकता है. अगर यह लागू किया जाता है तो 2000 रुपये से ज्यादा की किसी भी एकमुश्त यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर शुल्क देना होगा. ये बात सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि वित्त मंत्रालय पेमेंट सिस्टम पर अभी संशोधन को लेकर विचार-विमर्श कर रहा है.

'किसी न किसी को तो उठानी होगी लागत', बोले आरबीआई गवर्नर

संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी है और इसकी लागत किसी न किसी को उठानी होगी. इसके लिए दो विकल्प हैं, पहला- आम जनता कर के माध्यम से इसकी लागत उठाए. दूसरा- पेमेंट के समय मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल पेमेंट सर्विस की लागत किसी न किसी को वहन करनी होगी.

उन्होंने कहा कि ‘यूजर पे’ सिद्धांत के तहत लेनदेन करने वाले व्यापारी या उपयोगकर्ता से एमडीआर के रूप में शुल्क लिया जाता है. हालांकि, अगर एमडीआर नहीं भी लगाया जाता है, तब भी इस व्यवस्था की लागत अंततः आम जनता करों के माध्यम से वहन करती है.

संजय मल्होत्रा ने कहा, 'फिलहाल सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनों में संशोधन ला रही है. हमारा ध्यान इस सार्वजनिक अवसंरचना को और मजबूत और अधिक दक्ष बनाने पर है. आगे क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा.'

UPI से जुड़े विधेयक में क्या है?

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक पेश कया. यह बिल उन प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव देता है, जो बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों पर एमडीआर लगाने से रोकते हैं. हालांकि, बिल में पेमेंट लिमिट पर एमडीआर लगाने की बात व्यवसायों के लिए की गई है, आम जनता के लिए नहीं. 

क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट?

‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ व्यापारियों से लिया जाने वाला डिजिटल पेमेंट शुल्क है. यह वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग पर व्यापारी से बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता वसूलते हैं.

किन यूजर्स पर लगेगा MDR?

मर्चेंड डिजिटल रेटबैंक, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर, मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम, BHIM-UPI के जरिए छोटे पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापरियों पर लगता है क्योंकि इन्हीं पेमेंट के आधार इंसेंटिव दिाया जाता है. 

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