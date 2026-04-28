May Bank Holidays List: मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक? नोट कर लें छुट्टियों की तारीखें

मई 2026 में भारत में कई दिन बैंक बंद रहेंगे. सार्वजनिक अवकाश, शनिवार-रविवार की छुट्टी मिलाकर महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. बैंकों की छुट्टी RBI तय करता है, वह बैंकों के लिए हॉलीडे कैलेंडर जारी करता है. इसी हॉलीडे कैलेंडर को देशभर के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं.

मई 2026 में भारत में कई दिन बैंक बंद रहेंगे. सार्वजनिक अवकाश, शनिवार-रविवार की छुट्टी मिलाकर महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. बैंकों की छुट्टी RBI तय करता है, वह बैंकों के लिए हॉलीडे कैलेंडर जारी करता है. इसी हॉलीडे कैलेंडर को देशभर के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं.

May 2026 Bank Holidays: मई में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

1 मई- इस दिन देश के ज्यादातर राज्यों के बैंकों में मजदूर दिवस/ महाराष्ट्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी रहेगी.

3 मई- रविवार की छुट्टी.

9 मई- रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती और दूसरे शनिवार की छुट्टी.

10 मई- रविवार की छुट्टी

16 मई- सिक्किम दिवस पर सिक्किम में बैंकों की छुट्टी होगी.

17 मई- रविवार की छुट्टी

23 मई- चौथे शनिवार की छुट्टी.

24 मई- रविवार की छुट्टी

26 मई- काज़ी नज़रूल इस्लाम की बर्थ एनिवर्सरी पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे.

27 मई- देश के ज्यादातर राज्यों में बकरीद के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.

28 मई- कुछ राज्यों में बकरीद की छुट्टी 28 को होगी. जम्मू और श्रीनगर में 27-28 दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे.

31 मई- रविवार की छुट्टी

मई के महीने में 5 रविवार और दो शनिवार की छुट्टी होगी. इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में 1 मई की मजदूर दिवस की छुट्टी होगी और 27 या 28 मई में से एक दिन बकरीद की छुट्टी लगभग सभी राज्यों में होगी. यानी ज्यादातर राज्यों में मई के महीने में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. वहीं, कुछ राज्यों रीजनल हॉलीडेज़ के चलते इस महीने ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे.

कौन-कौन से काम प्रभावित होंगे

बैंकों के बंद होने का रोजमर्रा की बैंकिंग से जुड़े ज्यादातर कामों में कोई बाधा नहीं आती. UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं जारी रहती हैं. ATM सेवाओं पर भी इसका असर नहीं पड़ता. यानी आम ग्राहकों की ज़रूरत से जुड़ा कोई काम बैंकों के बंद होने से प्रभावित नहीं होता. हालांकि, अगर आपको डीडी या चेक क्लियरेंस करवाना हो तो वो बैंक वर्किंड डे में ही संभव होगा. या फिर अगर आपको बड़ी मात्रा में कैश विड्रॉ करना है तो वो भी बैंक से होगा. ऐसे में बैंक हॉलीडेज़ की लिस्ट देखकर अपना शिड्यूल प्लान करना आपके लिए फायदेमंद होगा.

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