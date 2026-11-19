Malaysia Visa Free Entry for Indians 2027: मलेशिया घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 जनवरी 2027 से भारतीय नागरिकों को मलेशिया में वीजा-फ्री एंट्री नहीं मिलेगी.

अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपकी लिस्ट में मलेशिया का नाम शामिल है, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. नए साल से मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीयों को बड़ा झटका लगने वाला है. दरअसल, मलेशिया सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म करने का फैसला किया है.

ये नया नियम 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा. अगर आप अगले साल से पहले इस खूबसूरत देश की सैर करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास बिना वीजा जाने का अच्छा मौका है.

1 जनवरी से बदल जाएगा मलेशिया का नियम

मलेशिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 17 नवंबर को जारी नोटिस में साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2027 से भारतीय नागरिकों को वीजा छूट का फायदा नहीं मिलेगा. अब भारतीय पासपोर्ट रखने वाले हर यात्री को मलेशिया पहुंचने से पहले वैध वीजा लेना होगा. पहले भारतीय पर्यटक बिना वीजा के 30 दिनों तक मलेशिया में घूम सकते थे. ये छूट पर्यटन, बिजनेस, सामाजिक यात्राओं और ट्रांजिट के लिए दी जाती थी.

नए नियम के तहत भारतीय नागरिक 1 दिसंबर 2026 से MyVISA पोर्टल के जरिए वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में जिन लोगों ने मलेशिया घूमने का मन बनाया है, उन्हें अपनी यात्रा की तारीख और वीजा से जुड़ी तैयारियां पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए.

आखिर क्यों लिया गया ये फैसला?

मलेशिया के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह भी सामने आई है. कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने कुछ समय पहले भारतीय नागरिकों को वीजा-फ्री सुविधा का गलत इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी. उच्चायोग के मुताबिक, कई भारतीय 30 दिन की वीजा छूट लेकर मलेशिया पहुंच रहे थे और वहां नौकरी तलाशने की कोशिश कर रहे थे.

बिना वर्क परमिट के नौकरी करना वहां के इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन है. इससे लोगों के अवैध रूप से रहने और इमिग्रेशन से जुड़ी परेशानियों में फंसने का खतरा रहता है. माना जा रहा है कि इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है.

वीजा के साथ मेडिकल इंश्योरेंस का भी रखना होगा ध्यान

नए नियमों के मुताबिक, मलेशिया जाने वाले यात्रियों को अपनी पूरी यात्रा के दौरान वैध ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी रखना होगा. वहां इलाज या दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च विदेशी यात्रियों को खुद उठाना पड़ेगा. वीजा आवेदन के साथ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी सहायक दस्तावेज के तौर पर मांगा जा सकता है.

वीजा फीस नहीं मिलेगी वापस

इसके अलावा वीजा आवेदन करते समय भी सावधानी बरतनी होगी. अगर किसी आवेदन का स्टेटस 'न्यू एप्लिकेशन' या 'पेंडिंग पेमेंट' सात वर्किंग दिनों से ज्यादा समय तक रहता है, तो वह अपने आप एक्सपायर हो जाएगा. ऐसी स्थिति में यात्री को नए वीजा फॉर्म के साथ दोबारा आवेदन करना होगा.

ध्यान देने वाली बात ये है कि वीजा फीस वापस नहीं मिलेगी. आवेदन रिजेक्ट होने, नियम बदलने या यात्रा का प्लान कैंसिल होने पर भी पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे. इसलिए अगर मलेशिया आपकी पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन है और वीजा-फ्री देश घूमना चाहते हैं तो 2027 से पहले घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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