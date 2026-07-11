FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का फोकस युवा शक्ति पर, कहा- आपके सपनों के लिए हर मदद के लिए तैयार है सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का फोकस युवा शक्ति पर, कहा- आपके सपनों के लिए हर मदद के लिए तैयार है सरकार

'टीम को अपनी ताकत पर...' इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले नॉर्वे ने बताया अपना प्लान

'टीम को अपनी ताकत पर...' इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से पहले नॉर्वे ने बताया अपना प्लान

सस्ती होंगी Rolls-Royce और Land Rover जैसी लक्जरी कारें, 1-3 करोड़ कम हो जाएगी कीमत, जानिए ब्रिटेन से ट्रेड डील का कितना फायदा?

सस्ती होंगी Rolls-Royce और Land Rover जैसी लक्जरी कारें, 1-3 करोड़ कम हो जाएगी कीमत, जानिए ब्रिटेन से ट्रेड डील का कितना फायदा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

सस्ती होंगी Rolls-Royce और Land Rover जैसी लक्जरी कारें, 1-3 करोड़ कम हो जाएगी कीमत, जानिए ब्रिटेन से ट्रेड डील का कितना फायदा?

भारत में महंगी कारों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जो सुपरकारें पहले टैक्स के कारण बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थीं, वे अब करोड़ों रुपये सस्ती मिलेंगी. भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली छूट के कारण ऐसा हो रहा है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 11, 2026, 06:12 PM IST

सस्ती होंगी Rolls-Royce और Land Rover जैसी लक्जरी कारें, 1-3 करोड़ कम हो जाएगी कीमत, जानिए ब्रिटेन से ट्रेड डील का कितना फायदा?

ब्रिटेन से आने वाली लक्जरी कारें सस्ती होंगी. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ब्रिटेन से आने वाली लक्जरी कारें सस्ती होंगी.
  • लोगों को मिलेगा ब्रिटेन से ट्रेड डील का फायदा.
  • कीमतों में 1 से 3 करोड़ की कमी आएगी.

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का फायदा लक्जरी कारों के शौकीनों को भी मिलेगा. फ्री ट्रेड के लागू होने से भारत में ब्रिटेन की लग्जरी और सुपरकारें बेहद सस्ती होने जा रही हैं. इसमें Rolls-Royce और  Land Rover जैसी कारें शामिल हैं जो भारत में भी अमीरों की पहली पसंद हैं. इकनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, कीमतों में 1 से 3 करोड़ रुपये तक की गिरावट हो सकती है. 

कितने पैसे बचा सकते हैं ग्राहक?

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से पूरी तरह से आयात की जाने वाली कारों पर कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटकर सीधे 30 प्रतिशत पर आ जाएगी. इसके कारण इन लग्जरी और सुपरकारों की कीमतों में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है. गाड़ी के मॉडल के आधार पर भारतीय खरीदारों को 1 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है. 

कौन से ब्रांड्स सस्ते होंगे?

ब्रिटेन में बनने वाले और वहां से सीधे इंपोर्ट होने वाले दुनिया के सबसे प्रीमियम कार ब्रांड्स इस कटौती का फायदा उठाएंगे. 

रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce)

एस्टन मार्टिन (Aston Martin)

मैकलारेन (McLaren)

लैंड रोवर (Land Rover)

बता दें कि समझौते के तहत पहले साल के लिए ब्रिटेन में बनी 20,000 कारों का एक निश्चित कोटा तय किया गया है. भारत में इसी कोटे के तहत आने वाली कारों पर यह ड्यूटी कटौती लागू होगी.

किसे होगा फायदा?

लक्जरी कारों की कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहक और विक्रेता दोनों को होगा. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद भारत में हाई-एंड कारों की बिक्री दोगुनी हो सकती है. रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन के डीलरशिप्स का कहना है कि आधिकारिक तौर पर नई कीमतें जारी होने से पहले ही ग्राहकों ने गाड़ियों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. भारत के बड़े बाजार का फायदा लेने के लिए जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट SV और रेंज रोवर SV जैसी कारों के दाम पहले ही घटाए हैं. कंपनी को उम्मीद है कि भारत में उनकी कुल बिक्री में सीधे इंपोर्ट होने वाली कारों की हिस्सेदारी 3-4 प्रतिशत से बढ़कर 7-10 प्रतिशत हो जाएगी. 

बता दें कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम से गाड़ियों के इंपोर्ट पर कोटा-बेस्ड टैरिफ छूट का दावा करने के लिए इंपोर्टर्स के लिए प्रक्रिया की जानकारी भी दे दी है. यह प्रक्रिया भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत है, जो 15 जुलाई से लागू हो रहा है. इस समझौते के तहत, भारत पहले 15 वर्षों में ब्रिटेन से रियायती कस्टम ड्यूटी पर 3.78 लाख तक पारंपरिक इंजन वाली पैसेंजर गाड़ियां मंगाने की अनुमति देगा. पहले साल में, भारत अलग-अलग इंजन कैटेगरी की 20,000 पैसेंजर कारों के आयात की अनुमति देगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement