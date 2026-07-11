सस्ती होंगी Rolls-Royce और Land Rover जैसी लक्जरी कारें, 1-3 करोड़ कम हो जाएगी कीमत, जानिए ब्रिटेन से ट्रेड डील का कितना फायदा?

भारत में महंगी कारों के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जो सुपरकारें पहले टैक्स के कारण बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थीं, वे अब करोड़ों रुपये सस्ती मिलेंगी. भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली छूट के कारण ऐसा हो रहा है.

ब्रिटेन से आने वाली लक्जरी कारें सस्ती होंगी.

लोगों को मिलेगा ब्रिटेन से ट्रेड डील का फायदा.

कीमतों में 1 से 3 करोड़ की कमी आएगी.

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का फायदा लक्जरी कारों के शौकीनों को भी मिलेगा. फ्री ट्रेड के लागू होने से भारत में ब्रिटेन की लग्जरी और सुपरकारें बेहद सस्ती होने जा रही हैं. इसमें Rolls-Royce और Land Rover जैसी कारें शामिल हैं जो भारत में भी अमीरों की पहली पसंद हैं. इकनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, कीमतों में 1 से 3 करोड़ रुपये तक की गिरावट हो सकती है.

कितने पैसे बचा सकते हैं ग्राहक?

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से पूरी तरह से आयात की जाने वाली कारों पर कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटकर सीधे 30 प्रतिशत पर आ जाएगी. इसके कारण इन लग्जरी और सुपरकारों की कीमतों में 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है. गाड़ी के मॉडल के आधार पर भारतीय खरीदारों को 1 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है.

कौन से ब्रांड्स सस्ते होंगे?

ब्रिटेन में बनने वाले और वहां से सीधे इंपोर्ट होने वाले दुनिया के सबसे प्रीमियम कार ब्रांड्स इस कटौती का फायदा उठाएंगे.

रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce)

एस्टन मार्टिन (Aston Martin)

मैकलारेन (McLaren)

लैंड रोवर (Land Rover)

बता दें कि समझौते के तहत पहले साल के लिए ब्रिटेन में बनी 20,000 कारों का एक निश्चित कोटा तय किया गया है. भारत में इसी कोटे के तहत आने वाली कारों पर यह ड्यूटी कटौती लागू होगी.

किसे होगा फायदा?

लक्जरी कारों की कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहक और विक्रेता दोनों को होगा. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद भारत में हाई-एंड कारों की बिक्री दोगुनी हो सकती है. रोल्स-रॉयस और एस्टन मार्टिन के डीलरशिप्स का कहना है कि आधिकारिक तौर पर नई कीमतें जारी होने से पहले ही ग्राहकों ने गाड़ियों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. भारत के बड़े बाजार का फायदा लेने के लिए जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट SV और रेंज रोवर SV जैसी कारों के दाम पहले ही घटाए हैं. कंपनी को उम्मीद है कि भारत में उनकी कुल बिक्री में सीधे इंपोर्ट होने वाली कारों की हिस्सेदारी 3-4 प्रतिशत से बढ़कर 7-10 प्रतिशत हो जाएगी.

बता दें कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम से गाड़ियों के इंपोर्ट पर कोटा-बेस्ड टैरिफ छूट का दावा करने के लिए इंपोर्टर्स के लिए प्रक्रिया की जानकारी भी दे दी है. यह प्रक्रिया भारत-UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत है, जो 15 जुलाई से लागू हो रहा है. इस समझौते के तहत, भारत पहले 15 वर्षों में ब्रिटेन से रियायती कस्टम ड्यूटी पर 3.78 लाख तक पारंपरिक इंजन वाली पैसेंजर गाड़ियां मंगाने की अनुमति देगा. पहले साल में, भारत अलग-अलग इंजन कैटेगरी की 20,000 पैसेंजर कारों के आयात की अनुमति देगा.