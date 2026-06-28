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30 जून से बदल जाएंगे LPG के नियम! डेडलाइन से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, क्या कट जाएगा कनेक्शन?

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30 जून से बदल जाएंगे LPG के नियम! डेडलाइन से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, क्या कट जाएगा कनेक्शन?

साल के छठे महीने का अंत यानी 30 जून की तारीख आम जनता और व्यापारियों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस दिन एलपीजी, वित्तीय और टैक्स से जुड़े कई बड़े नियमों की समयसीमा खत्म हो रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 28, 2026, 01:54 PM IST

30 जून से बदल जाएंगे LPG के नियम! डेडलाइन से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, क्या कट जाएगा कनेक्शन?

30 जून से पहले निपटा लें ये काम (सांकेतिक तस्वीर)

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  • रसोई गैस पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है
  • ऐसा न करने पर सब्सिडी रुक सकती है, हालांकि गैस सिलेंडर की डिलीवरी जारी रहेगी
  • कनेक्शन पीएनजी में स्विच करने के लिए 90 दिनों का समय 30 जून को समाप्त हो रहा है
  • 30 तारीख को वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून वाली पहली तिमाही खत्म हो रही है

30 जून 2026 की तारीख आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक, सबके लिए बेहद अहम है. इस दिन वित्तीय और टैक्स से जुड़े कई जरूरी कामों की समयसीमा खत्म हो रही है. अगर आप इन कामों को समय पर नहीं निपटाते हैं, तो आपको सीधा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. आपको बताते हैं कि इस जून के अंत तक आपको किन-किन जरूरी कामों को हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए.

एलपीजी सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी 

अगर आप रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. सब्सिडी पाने वाले योग्य ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून है. जो ग्राहक इस तारीख तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, उनके बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा आना बंद हो सकता है. 

हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि यह नियम सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है. यह मुख्य रूप से दो तरह के लोगों पर लागू होता है-  

  • उज्ज्वला योजना के लाभार्थी- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत आने वाले ग्राहकों को हर साल यह ई-केवाईसी कराना जरूरी होता है.
  • अन्य सब्सिडी वाले ग्राहक- ऐसे गैर-उज्ज्वला ग्राहक जिन्हें सब्सिडी मिलती है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है. 

इंडियन, भारत गैस या एचपी गैस के जो ग्राहक सब्सिडी नहीं लेते हैं या जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में पहले ही ई-केवाईसी करवा लिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, वेरिफिकेशन न होने पर भी आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी मिलती रहेगी, बस सब्सिडी का पैसा रुक जाएगा. 

क्या 30 जून के बाद कट जाएंगे एलपीजी कनेक्शन?

इसके अलावा मिडिल ईस्ट संकट के बाद सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देते हुए दोहरे कनेक्शन पर रोक लगा दी थी. इसके तहत एलपीजी ग्राहकों को अपने कनेक्शन पीएनजी में स्विच करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी गई थी. यह डेडलाइन 30 जून को समाप्त हो रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इंडेन, एचपी और भारत गैस के एलपीजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

हालांकि, सरकार ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पीएनजी सुविधा वाले इलाकों में परिवारों पर शिफ्ट होने का दबाव बढ़ गया है. केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए जो 90 दिनों का समय दिया था, वह 30 जून को पूरा हो रहा है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कनेक्शन अपने आप कट जाएंगे, लेकिन पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई को सीमित या प्रतिबंधित जरूर किया जा सकता है.

इनकम टैक्स विभाग से स्क्रूटनी का नोटिस 

वैसे तो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. लेकिन 30 जून की तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए बहुत मायने रखती है जो पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. आयकर विभाग के पास किसी टैक्स रिटर्न की बारीकी से जांच करने के लिए धारा 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस भेजने की अंतिम तारीख 30 जून ही होती है.

अगर आपके टैक्स रिटर्न और विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों जैसे फॉर्म 26AS, एआईएस या बैंक रिकॉर्ड, में कोई गड़बड़ी या अंतर दिखता है, तो विभाग इस तारीख तक आपको नोटिस भेज सकता है. बहुत बड़े लेन-देन या कमाई को छिपाने जैसी स्थिति में भी यह नोटिस आ सकता है. 

कारोबारियों के लिए तिमाही का अंत 

30 जून को अप्रैल से जून वाली पहली तिमाही भी खत्म हो रही है. इस वजह से बिजनेस करने वालों को जुलाई में होने वाली जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए. तिमाही खत्म होने से पहले अपने सारे अकाउंट्स, टैक्स कटौती के रिकॉर्ड और जरूरी बही-खातों को अपडेट कर लें ताकि बाद में किसी कानूनी उलझन या जुर्माने से बचा जा सके.

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