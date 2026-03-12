LPG Crisis के बीच बड़ा सवाल: गैस चूल्हा या इंडक्शन, किससे बचेगा ज्यादा पैसा? पूरा गणित समझ लें

बिजनेस
LPG vs Induction Cooktop: LPG की कमी की खबरों के बीच लोग धड़ाधड़ इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं. ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म्स पर कई ब्रांड के इंडक्शन कुकटॉप आउट ऑफ स्टॉक हैं.
देश के कई इलाकों से LPG Cylinders की किल्लत की खबरें आ रही हैं. कई शहरों में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है. दूसरी तरफ, Induction Cooktop की मांग बढ़ गई है. 11 मार्च को इंडक्शन बेचने और बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में तेज़ी रिकॉर्ड की गई. चलिए जानते हैं कि गैस चूल्हे और इंडक्शन में कौन सस्ता पड़ता है.
शुरुआती खर्च के मामले में इंडक्शन कुकटॉप LPG के मुकाबले ज्यादा महंगा होता है. एक सिंगल सिलिंडर एलपीजी कनेक्शन 4000 रुपये से कम में मिल जाता है. उसमें भी लगभग 1800 रुपये सिलिंडर के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिए जाते हैं, यानी अगर कभी आप सिलिंडर को सरेंडर करते हैं तो आपको 1800 रुपये वापस मिल जाएंगे. दूसरी तरफ एक अच्छी वॉरंटी और स्टार रेटिंग वाला कुकटॉप 3000 रुपये के आसपास मिलता है, उसके लिए स्पेशल फ्लैट बॉटम वाले बर्तनों की ज़रूरत होती है, उसका बेसिक कॉस्ट भी 2500 के करीब होता है. ऐसे में इंडक्शन का शुरुआती कॉस्ट LPG के मुकाबले ज्यादा होता है. दोनों के इनिशियल कॉस्ट का ब्रेकडाउन देखते हैं-
LPG-
एक सिलिंडर वाले कनेक्शन का कॉस्ट- लगभग 2500 रुपये
एक डबल बर्नर चूल्हे की शुरुआती कीमत- 1200
स्पेशल बर्तन का कॉस्ट- 0
टोटल कॉस्ट- 3700 रुपये.
Induction Cooktop-
एक 5 star इंडक्शन कुकटॉप की शुरुआती कीमत- 3000 रुपये
इंडक्शन के लिए लगने वाले बर्तन की शुरुआती कीमत- 2000 रुपये
टोटल कॉस्ट- 5000 रुपये.
रनिंग कॉस्ट के मामले में इंडक्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है. बशर्ते आप ऐसे राज्य में रह रहे हों जहां बिजली की दरें कम हैं या फिर आपके घर में बिजली की खपत कम है. देश के ज्यादातर राज्यों में बिजली की खपत के हिसाब से बिजली की दर तय होती है. जैसे 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री है, कुछ राज्यों में इतनी खपत पर 2 से 3 रुपये यूनिट की दर से बिजली बिल आता है. लेकिन बिजली की खपत बढ़ने पर प्रति यूनिट बिजली का कॉस्ट भी बढ़ जाता है. कई राज्यों में 400-500 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होने पर 8 से 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली भी लगती है. अगर किसी घर में एक महीने में एक सिलिंडर इस्तेमाल होता है तो एक सिलिंडर की जितनी कीमत होगी उतना रनिंग कॉस्ट होगा. वहीं, इंडक्शन में औसत 500 से 600 रुपये तक खर्च हो सकते हैं. कॉस्ट ब्रेकअप नीचे देखते हैं-
LPG Cylinder की कीमत: 915 rupees
एक घर की औसत खपत- प्रति महीना एक सिलिंडर
महीने का खर्च- 915 रुपये.
इंडक्शन चूल्हे का एक दिन में औसत इस्तेमाल- 2 घंटा
दो घंटे के इस्तेमाल पर बिजली की औसत खपत- 4 यूनिट
महीने की खपत- लगभग 120 यूनिट
एक परिवार की औसत बिजली खपत- 200 से 300 यूनिट
200 से 300 यूनिट पर बिजली की कीमत- औसत 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट
एक महीने में इंडक्शन चूल्हे पर खर्च- 480 से 600 रुपये.
LPG खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत वाला ऑप्शन माना जाता है. इसमें न धुआं उठता है और न ही ये सवाल कि बिजली जाने पर खाना कैसे बनेगा. दूसरी तरफ इंडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव है, बार-बार सिलिंडर बुकिंग का टंटा भी उसमें नहीं है. तो कैसे तय करेंगे? सबसे पहले तो आप जिस राज्य या शहर में रहते हैं वहां के बिजली की दरें चेक करें. देखें कि कितनी यूनिट बिजली लगने पर किस रेट पर बिजली कटेगी. इसके बाद ये देखें कि आपके घर में महीने में कितनी बिजली लगती है.
अगर आप महीने के 8 रुपये प्रति यूनिट या उससे ज्यादा के स्लैब में बिजली बिल भर रहे हैं तो हो सकता है कि इंडक्शन आपके लिए उतना कॉस्ट इफेक्टिव न हो. जैसे किराये पर रहने वाले ज्यादातर लोग 8 से 10 रुपये यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाते हैं, उनके लिए इंडक्शन चलाना LPG से ज्यादा महंगा पड़ेगा.
दोनों में बेहतर कौन है ये एक बड़ी बहस है. दोनों के बीच जरूरत के आधार पर चुनाव किया जा सकता है. जैसे रोटी बनाने के लिए LPG ज्यादा सुविधाजनक है, चावल बनाने के लिए इंडक्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी मसला नहीं है तो आप दोनों ले सकते हैं और अपनी कुकिंग दोनों में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें बिजली नहीं होने या गैस खत्म होने पर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि खाना कैसे बनेगा. वहीं, अभी जैसे हालात के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे.
