FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Pradeep Rawat Family: 2 शादियां, 2 बच्चे.. जानिए 'महाभारत' एक्टर अश्वत्थामा के परिवार में और कौन-कौन?

Pradeep Rawat Family: 2 शादियां, 2 बच्चे.. जानिए 'महाभारत' एक्टर अश्वत्थामा के परिवार में और कौन-कौन?

कश्मीर में क्या देखने जा रहे पर्यटक? आर्टिकल 370 हटने के बाद 51 गुना बढ़ी भीड़

कश्मीर में क्या देखने जा रहे पर्यटक? आर्टिकल 370 हटने के बाद 51 गुना बढ़ी भीड़

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा

WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

15 अगस्त तक नहीं किया e-KYC तो नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, 2 लाख लोगों की बुकिंग होगी बंद

आप अपनी नजदीकी गैस एजेंसी, डिलीवरी बॉय या फिर मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे आसान तरीकों से अपनी e-KYC पूरी कर सकते हैं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 05, 2026, 01:45 PM IST

15 अगस्त तक नहीं किया e-KYC तो नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, 2 लाख लोगों की बुकिंग होगी बंद

15 अगस्त है लास्ट डेट (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC पूरा करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है
  • वेरिफिकेशन न कराने पर गैस बुकिंग और सिलिंडर की डिलीवरी रुक सकती है
  • ग्राहक पास की गैस एजेंसी, डिलीवरी बॉय या कंपनी की वेबसाइट/ऐप से e-KYC करा सकते हैं
  • नाम, पते या मोबाइल नंबर में गड़बड़ी होने पर एजेंसी जाकर पहले दस्तावेजों में सुधार करा लें

अगर आप भी घर में रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. अगर आपने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन की e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, तो तुरंत ध्यान दें. प्रशासन ने इसके लिए 15 अगस्त की समयसीमा तय की है. गाजियाबाद के जिला आपूर्ति विभाग का स्पष्ट कहना है कि इस तारीख के बाद जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, उन्हें सिलेंडर की बुकिंग करने या नया सिलेंडर डिलीवर कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

2 लाख लोगों का नहीं हुआ वेरिफिकेशन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद जिले में कुल 12 लाख रजिस्टर्ड गैस उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 10 लाख लोग पहले ही अपनी e-KYC का काम निपटा चुके हैं यानी लगभग 2 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी अटका हुआ है. जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि इस अभियान पर प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है. 

आखिरी तारीख का इंतजार न करें

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना वेरिफिकेशन करवा लें. अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है, आप नए पते पर शिफ्ट हो गए हैं या फिर आपके दस्तावेजों में कोई जानकारी मैच नहीं हो रही है, तो इसे तुरंत ठीक करवा लें. 

कई तरीकों से करवा सकते हैं वेरिफिकेशन

अधिकारियों के मुताबिक, जिन लोगों के नाम, पते या फोन नंबर में कोई गड़बड़ी है, वे सीधे अपनी गैस एजेंसी जाकर इसे दुरुस्त करवा सकते हैं ताकि बाद में बुकिंग या डिलीवरी रुकने की नौबत न आए. इस काम को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है. आप कई तरीकों से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं-

  • गैस एजेंसी जाकर- आप अपने पास की गैस एजेंसी पर अपना आधार कार्ड और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी, जैसे पासबुक या ग्राहक संख्या लेकर जाएं. वहां कर्मचारी आपका बायोमेट्रिक या फोटो लेकर तुरंत ऑन-द-स्पॉट वेरिफिकेशन कर देंगे.
  • डिलीवरी बॉय के जरिए- जब आपके घर सिलिंडर की डिलीवरी आए, तब भी आप e-KYC करवा सकते हैं. डिलीवरी स्टाफ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए इसे अपने मोबाइल ऐप से पूरा कर सकता है.
  • ऑनलाइन खुद से- अगर आप एजेंसी के चक्कर नहीं काटना चाहते, तो अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर भी घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

एजेंसियां जगह-जगह लगा रहीं खास कैंप

काम में तेजी लाने के लिए कई एजेंसियां जगह-जगह खास कैंप भी लगा रही हैं, ताकि पेंडिंग पड़े कामों को जल्दी निपटाया जा सके. अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं या सीधे जाकर मदद ले सकते हैं. 

पीएनजी कनेक्शन की मिल जाएगी जानकारी

अधिकारियों का कहना है कि जिले में इस समय करीब 3.9 लाख लोग पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस e-KYC अभियान का एक बड़ा मकसद यह भी पता लगाना है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन तो ले लिया है, लेकिन फिर भी एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन अपने नाम पर चालू रखा है.

इस वेरिफिकेशन से पूरा डेटा साफ हो जाएगा और जो लोग वाकई एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के सेवा मिलती रहेगी. इसलिए बिना देरी किए 15 अगस्त से पहले अपना e-KYC जरूर पूरा करवा लें. 

ये भी पढ़ें- Gold Rate Today, 5 August: सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लेटेस्ट रेट

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
10 साल की उम्र में कर दिखाया कमाल, तितलियों पर रिसर्च कर दुनिया को चौंकाने वाले Jo Nagai कौन हैं?
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
मुइज्जू भी हुए फैन... UPI को कहा- YES, मुस्लिम देशों में डिजिटल इंडिया का डंका, देखें और किन मुल्कों में चल रहा
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लगाने वाले 10 गेंदबाज, स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोहम्मद सिराज
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
WTC 2025-27 सत्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम
पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर
पिता के साथ हथौड़ा चलाया, तानों को बनाया ताकत... जानें स्मित पंचाल की लोहे की भट्ठी से निकलकर IAS बनने तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement